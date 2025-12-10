Экс-тренер сборной Чехии работает с казахстанскими биатлонистами

Для решения данной задачи в стране запущен новый подход к развитию биатлона. В Союзе биатлонистов Казахстана рассказали, что до недавнего времени биатлон в Казахстане не получал должного внимания. Но отныне со спортсменами с ранних лет работают зарубежные наставники.

— Для внедрения передового опыта в тренировочный процесс привлечен иностранный эксперт — Лука Бормолини, экс-старший тренер женской сборной Чехии. Его задача — заложить в юных спортсменов силу характера, спортивную закалку и стандарты, которые ранее помогли ему работать с призером ЧМ Кэмпбеллом Райтом. Также наша казахстанская Федерация биатлона заключила меморандум с норвежской Федерацией, и уже два года подряд отправляют детей на крупнейший детский фестиваль Liatoppen (Лиатоппен) в Норвегии. Эта инициатива продолжится и в этом сезоне и лучшие биатлонисты по рейтингу двух зимних этапов получают путевку, что дает им бесценный международный соревновательный опыт, — рассказали в СБК.

Важно, что казахстанских биатлонистов теперь с детства приучают к формату Кубка мира. Для этого Кубок Республики Казахстан среди юношей и девушек проводится в новом формате Grand Tour Biathlon (GTB). В сезоне 2025/26 состоится пять этапов (три зимних и два летних), каждый из которых проходит в разных городах. Это приучает детей к частым переездам и соревнованиям в формате, максимально приближенном к взрослому Кубку мира. На первом этапе в Риддере собралось около 170 юных спортсменов уже из 10 регионов, что подтверждает растущий интерес к проекту.

Топ-5 команд-лидеров по итогам всего сезона, определенные на финальном этапе в Астане, получают сертификаты на общую сумму 10 миллионов тенге. Средства не обналичиваются. Это гарантирует, что каждый тенге идет на нужды детского спорта. Регионы-победители предоставляют Федерации биатлона РК список необходимого инвентаря (лыжи, винтовки, экипировка), и Федерация централизованно закупает и доставляет его. Наставники, чьи воспитанники демонстрируют наилучшие результаты на протяжении соревновательного сезона, получают прямое системное вознаграждение, что стимулирует их к качественной и долгосрочной работе с резервом. Тренеры, чьи спортсмены входят в число лидеров по рейтингу GTB, получают 500 тысяч тенге. Рост результатов казахстанцев на взрослом мировом уровне, по прогнозам СБК, ожидается к 2030–2034 годам.

