12:39, 19 Ноябрь 2025 | GMT +5
Кто представит Казахстан на первом этапе Кубка мира по биатлону
Тренерский штаб команды Казахстана по биатлону определился с составом на участие в первом этапе Кубка мира, передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
Страну на важном международном турнире представят Вадим Куралес, Ольга Полторанина, Айша Ракишева, Владислав Киреев, Асет Дюсенов, Кирилл Бауэр, Милана Генева, Полина Егорова.
ЭКМ стартует 29 ноября в Остерсунде (Швеция).
Напомним, что в Астане впервые прошел юниорский этап Кубка мира по шорт-треку.