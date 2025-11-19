РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:39, 19 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Кто представит Казахстан на первом этапе Кубка мира по биатлону

    Тренерский штаб команды Казахстана по биатлону определился с составом на участие в первом этапе Кубка мира, передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    Кто представит Казахстан на первом этапе Кубка мира по биатлону
    Фото: НОК РК

    Страну на важном международном турнире представят Вадим Куралес, Ольга Полторанина, Айша Ракишева, Владислав Киреев, Асет Дюсенов, Кирилл Бауэр, Милана Генева, Полина Егорова.

    ЭКМ стартует 29 ноября в Остерсунде (Швеция).

    Напомним, что в Астане впервые прошел юниорский этап Кубка мира по шорт-треку.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Зимние виды спорта
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
    Сейчас читают