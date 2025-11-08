В Астане впервые проходит юниорский этап Кубка мира по шорт-треку

— Первый юниорский ЭКМ состоялся в 2023 году. И Казахстанский союз конькобежцев одним из первых подал заявку на проведение этого турнира. В итоге Международный союз конькобежцев доверил нашей стране проведение сразу двух этапов. Первый и второй юниорский ЭКМ пройдут в Астане, — отметили в НОК.

На первом этапе заявку подали 22 страны. За медали крупного международного турнира поборются атлеты из Австралии, Канады, Китая, Франции, Венгрии, Японии, Казахстана, Южной Кореи, Монголии, Германии, Индонезии, Гонконга, Сингапура, Великобритании, США, Индии, Италии, Новой Зеландии, Польши, Швейцарии, Тайбэя, Нидерландов.

Как и у взрослых, в юниорской категории также имеется рейтинг Кубка мира, где итоговые места распределяется по результатам всех этапов.

Примечательно, что на прошлом КМ в топ-3 вошел казахстанец Богдан Вехов. На дистанции 1000 метров в прошлом сезоне он стал третьим.

В мужской эстафете Казахстан финишировал шестым, в женской — также шестым, а в смешанной наши атлеты завершили Кубок мира на пятой позиции.

Вехов, к слову, будет выступать на юниорском КМ и в этом году. Также в состав вошла Полина Омельчук, которая в 2024 году стала третьей на юношеской Олимпиаде.

Полный состав представлен ниже.

— Полина Омельчук

— Анастасия Галечина

— Райана Манарбекова

— Нурия Алпысбай

— Гульдана Жалмухан

— Асылхан Касымбек

— Мадияр Мадихов

— Павел Цой

— Богдан Вехов

— Тамирлан Жолдас

В Астане медали будут разыграны на дистанциях 500, 1000, 1500 метров (парни и девушки), а также в эстафетах среди мужских, женских и смешанных команд.

Ранее мы писали о казахстанских спортсменах, которые претендуют на поездку на Олимпиаду-2026.