Запрет для большегрузов на дорогах Казахстана может вступить в силу с 2027 года

— Наши дороги рассчитаны на нагрузку не более 8 тонн на одну ось. Такие машины, как Howo, предназначены только для карьеров — их масса достигает 60 тонн. Если такие автомобили выйдут на трассы, за один год можно разрушить все дороги. Потратить 1 трлн тенге на строительство и разрушить за один день — неправильно. Такие машины фактически являются вагонами и на трассы выезжать не должны. Когда депутаты предложили такую норму, мы поддержали, — отметил министр на брифинге в Правительстве.

По официальным данным, в Казахстане зарегистрировано более 36 тысяч таких транспортных средств.

— В свое время многие приобрели такие машины. Мы учли это и немного изменили первоначальный подход. Запрет не будет введен с 1 января, а будет действовать поэтапно: сначала — в крупных городах, затем — в областных центрах. Даже в Астане такие грузовики ездят по городским дорогам, которые на это не рассчитаны, и разрушают их. Чтобы найти баланс, мы приняли такое решение. Полный запрет, возможно, будет действовать с 1 января 2027 года, — добавил Нурлан Сауранбаев.

