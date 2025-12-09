РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:20, 09 Декабрь 2025 | GMT +5

    Запрет для большегрузов на дорогах Казахстана может вступить в силу с 2027 года

    Запрет на движение тяжелых грузовиков массой более 25 тонн по дорогам общего пользования в Казахстане будет вводиться поэтапно, сообщил министр транспорта Нурлан Сауранбаев, передает корреспонденту агентства Kazinform.  

    граница, большегрузы, грузоперевозки
    Фото: КГД РК

    — Наши дороги рассчитаны на нагрузку не более 8 тонн на одну ось. Такие машины, как Howo, предназначены только для карьеров — их масса достигает 60 тонн. Если такие автомобили выйдут на трассы, за один год можно разрушить все дороги. Потратить 1 трлн тенге на строительство и разрушить за один день — неправильно. Такие машины фактически являются вагонами и на трассы выезжать не должны. Когда депутаты предложили такую норму, мы поддержали, — отметил министр на брифинге в Правительстве.

    По официальным данным, в Казахстане зарегистрировано более 36 тысяч таких транспортных средств.

    — В свое время многие приобрели такие машины. Мы учли это и немного изменили первоначальный подход. Запрет не будет введен с 1 января, а будет действовать поэтапно: сначала — в крупных городах, затем — в областных центрах. Даже в Астане такие грузовики ездят по городским дорогам, которые на это не рассчитаны, и разрушают их. Чтобы найти баланс, мы приняли такое решение. Полный запрет, возможно, будет действовать с 1 января 2027 года, — добавил Нурлан Сауранбаев.

    Ранее мы писали о том, что дороги Казахстана адаптируют для беспилотных автомобилей.

    Теги:
    Дороги Правительство РК Грузоперевозки Минтранспорта РК
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор
    Сейчас читают