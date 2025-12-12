Грузия остается надежным партнером Казахстана на Южном Кавказе — Касым-Жомарт Токаев

Глава государства подчеркнул, что Грузия остается надежным партнером Казахстана на Южном Кавказе.

Он отметил ценность многолетнего сотрудничества, основанного на крепких узах дружбы и исторической близости двух народов.

Касым-Жомарт Токаев и Ираклий Кобахидзе подтвердили поступательное развитие политического диалога, экономических и гуманитарных связей.

Собеседники рассмотрели широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества. В этом контексте Глава государства подчеркнул значительный потенциал для наращивания контактов с Грузией в транспортно-логистической и торгово-экономической сферах.

Фото: Акорда

Напомним, 11 декабря Президента Казахстана, прибывшего в Ашхабад, встретил Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. В аэропорту состоялась их краткая беседа. После этого Глава государства провел встречу с Президентом Туркменистана.

Сегодня Касым-Жомарт Токаев возложил венок к Монументу Нейтралитета.

Глава государства принял участие в работе Форума, посвященного Международному году мира и доверия, Международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана.

Президент Казахстана в ходе своего выступления отметил особую значимость инициативы Ашхабада о провозглашении Международного года мира и доверия, поддержанной Генеральной Ассамблеей ООН. Касым-Жомарт Токаев сообщил, что Казахстан поддерживает инициативу, высказанную сегодня Главой Туркменистана относительно создания Университета ООН мира и нейтралитета.

Глава государства предложил создать Международную водную организацию в структуре ООН.