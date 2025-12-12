Грузия остается надежным партнером Казахстана на Южном Кавказе — Касым-Жомарт Токаев
На полях международного форума в Ашхабаде Президент Касым-Жомарт Токаев встретился с Премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.
Глава государства подчеркнул, что Грузия остается надежным партнером Казахстана на Южном Кавказе.
Он отметил ценность многолетнего сотрудничества, основанного на крепких узах дружбы и исторической близости двух народов.
Касым-Жомарт Токаев и Ираклий Кобахидзе подтвердили поступательное развитие политического диалога, экономических и гуманитарных связей.
Собеседники рассмотрели широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества. В этом контексте Глава государства подчеркнул значительный потенциал для наращивания контактов с Грузией в транспортно-логистической и торгово-экономической сферах.
Напомним, 11 декабря Президента Казахстана, прибывшего в Ашхабад, встретил Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. В аэропорту состоялась их краткая беседа. После этого Глава государства провел встречу с Президентом Туркменистана.
Сегодня Касым-Жомарт Токаев возложил венок к Монументу Нейтралитета.
Глава государства принял участие в работе Форума, посвященного Международному году мира и доверия, Международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана.
Президент Казахстана в ходе своего выступления отметил особую значимость инициативы Ашхабада о провозглашении Международного года мира и доверия, поддержанной Генеральной Ассамблеей ООН. Касым-Жомарт Токаев сообщил, что Казахстан поддерживает инициативу, высказанную сегодня Главой Туркменистана относительно создания Университета ООН мира и нейтралитета.
Глава государства предложил создать Международную водную организацию в структуре ООН.