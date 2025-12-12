Мир и доверие — основа внешней политики Казахстана — Токаев выступил в Туркменистане

В начале своего выступления Касым-Жомарт Токаев поздравил Национального лидера туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедова и Президента Сердара Бердымухамедова с 30-летием постоянного нейтралитета Туркменистана.

Глава нашего государства подчеркнул, что политический курс страны внес весомый вклад в стабильность и устойчивое развитие на обширной территории Евразийского континента.

По его словам, высказанные в ходе данного форума предложения призваны по-новому продемонстрировать большое позитивное значение нейтралитета в XXI веке.

Президент Казахстана подчеркнул, что позитивный нейтралитет Туркменистана органично вписывается в многовековые культурные традиции и духовные ценности туркменского народа.

— Как говорил основоположник туркменской классической литературы, выдающийся мыслитель Махтумкули Фраги, «где есть мир — там крепнет государство, где есть справедливость — там растет доверие». Идеи великого гуманиста Махтумкули, по сути, представляют собой уникальную мировоззренческую концепцию, актуальность которой в текущих сложных международных реалиях не вызывает сомнений, — заявил Касым-Жомарт Токаев.

Президент вновь подчеркнул важность реформирования ООН.

Глава государства отметил особую значимость инициативы Ашхабада о провозглашении Международного года мира и доверия, поддержанной Генеральной Ассамблеей ООН.

Президент сообщил, что Казахстан присоединился к этой важной резолюции, поскольку мир и доверие — это фундаментальная основа внешнеполитической стратегии Казахстана.

— Несмотря на успехи в разрешении отдельных конфликтов, в целом, ситуация в мире остается крайне напряженной. В дефиците оказались такие критически важные факторы, как взаимное доверие, толерантность, понимание важности мира и сотрудничества для устойчивого развития. Здесь также с большим сожалением следует отметить эрозию международного права, подмену его некими правилами, и, конечно, снижение авторитета и эффективности многосторонних институтов, в первую очередь, Организации Объединенных Наций. Без восстановления стратегического баланса, строительства справедливого миропорядка международная стабильность и безопасность могут остаться только в качестве фигуры речи и доброго пожелания в переговорах и резолюциях многосторонних форумов. Поэтому Казахстан выступает за реформу Организации Объединенных Наций, включая расширение состава Совета Безопасности и укрепление роли Генеральной Ассамблеи. В рамках 80-й сессии Генеральной Ассамблеи мною было предложено создать «группу единомышленников» для подготовки конкретных предложений по реформированию системы ООН, — сказал он.

Напомним, вчера Президента Казахстана, прибывшего в Ашхабад, встретил Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. В аэропорту состоялась их краткая беседа. После этого Глава государства провел встречу с Президентом Туркменистана.

Сегодня Касым-Жомарт Токаев возложил венок к Монументу Нейтралитета.