Президент Казахстана предложил создать Международную водную организацию в структуре ООН

В своем выступлении на форуме Касым-Жомарт Токаев отметил, что развитие глобальной водной дипломатии требует тесной межгосударственной координации.

— В системе ООН нет специализированной структуры, сфокусированной исключительно на водных вопросах. Поэтому Казахстан предлагает создать Международную водную организацию, которая могла бы консолидировать все существующие мандаты различных организаций ООН. Оптимальным вариантом может стать преобразование межведомственного механизма UN-Water в полноценное специализированное агентство или организацию ООН. Реализация такой инициативы полностью соответствует целям устойчивого развития ООН и, конечно, отвечает интересам всего международного сообщества. В апреле следующего года в Астане состоится Региональный экологический саммит, на котором Казахстан намерен запустить процесс международных консультаций по созданию глобальной водной организации. Уверен, благодаря общей политической воле критически важные вопросы водной повестки начнут решаться на системной основе, а не фрагментарно, как это происходит сейчас, — подчеркнул Глава государства.

В завершение Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность в том, что Ашхабадский форум будет способствовать укреплению созидательного партнерства заинтересованных государств, придаст сильный импульс международным усилиям по построению справедливого миропорядка на основе взаимного доверия.

На международном форуме также выступили Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, Президент России Владимир Путин, Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Президент Ирана Масуд Пезешкиан, Президент Армении Ваагн Хачатурян, Президент Ирака Абдул Латиф Рашид, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Президент Сан-Томе и Принсипи Карлуш Мануэл Вила-Нова, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Премьер-министр Азербайджана Али Асадов, Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, Премьер-министр Мьянмы Ньо Со, Премьер-министр Эсватини Рассел Дламини.

Напомним, вчера Президента Казахстана, прибывшего в Ашхабад, встретил Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. В аэропорту состоялась их краткая беседа. После этого Глава государства провел встречу с Президентом Туркменистана.

Сегодня Касым-Жомарт Токаев возложил венок к Монументу Нейтралитета.