РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:08, 12 Декабрь 2025 | GMT +5

    Казахстан приветствует активизацию переговорного процесса по украинскому конфликту — Токаев

    Касым-Жомарт Токаев, выступая на Форуме, посвященном Международному году мира и доверия, Международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана, отметил, что Казахстан приветствует активизацию переговорного процесса по украинскому конфликту, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Казахстан приветствует активизацию переговорного процесса по украинскому конфликту — Токаев
    Фото: Акорда

    Глава государства считает важным, чтобы крупные державы проявив политическую волю, призвали государства — члены ООН приступить к масштабному диалогу. Касым-Жомарт Токаев сообщил, что Казахстан поддерживает инициативу, высказанную сегодня Главой Туркменистана относительно создания Университета ООН мира и нейтралитета.

    — Теперь уже ясно, что справедливый и устойчивый миропорядок станет реальностью только тогда, когда будут отвергнуты нарративы о неизбежной глобальной конфронтации и даже ядерной войны, а на смену милитаристской риторике придет лексика мира, доверия, сотрудничества. В этой связи Казахстан приветствует активизацию переговорного процесса по украинскому конфликту. После встречи президентов России и США в Анкоридже активно обсуждаются основные положения пакта о мире, что говорит о появлении возможности достижения долгожданного мира, — отметил Глава государства.

    Президент Казахстана в ходе своего выступления также отметил особую значимость инициативы Ашхабада о провозглашении Международного года мира и доверия, поддержанной Генеральной Ассамблеей ООН.

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Акорда Президент Украина Казахстан Туркменистан
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор
    Сейчас читают