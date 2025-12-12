Казахстан приветствует активизацию переговорного процесса по украинскому конфликту — Токаев
Касым-Жомарт Токаев, выступая на Форуме, посвященном Международному году мира и доверия, Международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана, отметил, что Казахстан приветствует активизацию переговорного процесса по украинскому конфликту, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.
Глава государства считает важным, чтобы крупные державы проявив политическую волю, призвали государства — члены ООН приступить к масштабному диалогу. Касым-Жомарт Токаев сообщил, что Казахстан поддерживает инициативу, высказанную сегодня Главой Туркменистана относительно создания Университета ООН мира и нейтралитета.
— Теперь уже ясно, что справедливый и устойчивый миропорядок станет реальностью только тогда, когда будут отвергнуты нарративы о неизбежной глобальной конфронтации и даже ядерной войны, а на смену милитаристской риторике придет лексика мира, доверия, сотрудничества. В этой связи Казахстан приветствует активизацию переговорного процесса по украинскому конфликту. После встречи президентов России и США в Анкоридже активно обсуждаются основные положения пакта о мире, что говорит о появлении возможности достижения долгожданного мира, — отметил Глава государства.
Президент Казахстана в ходе своего выступления также отметил особую значимость инициативы Ашхабада о провозглашении Международного года мира и доверия, поддержанной Генеральной Ассамблеей ООН.