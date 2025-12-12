РУ
    14:38, 12 Декабрь 2025 | GMT +5

    Президент РК: Казахстан формирует «бесшовную» транспортную систему на базе Транскаспийского маршрута

    Глава государства, выступая на форуме в честь Международного года мира и доверия, Международного дня нейтралитета и 30-летия постоянного нейтралитета Туркменистана, заявил о значимости Транскаспийского транспортного маршрута, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Транскаспийский маршрут
    Фото: primeminister.kz

    – Казахстан придает должное значение развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута, модернизирует железнодорожную, портовую и автомобильную инфраструктуру с целью создания «бесшовной» транспортной системы. Активно участвуем в разработке Комплексной стратегии развития транспортной системы Центральной Азии с целью формирования устойчивых логистических маршрутов.

    Совместными усилиями мы, в конечном счете, сможем на взаимовыгодных условиях сформировать современную транспортно-логистическую архитектуру всей Евразии в тесном сотрудничестве с Россией, Китаем, Ираном, Турцией, Азербайджаном, Арменией, Грузией и другими заинтересованными странами, - отметил Касым-Жомарт Токаев.

    Напомним, 11 декабря Президента Казахстана, прибывшего в Ашхабад, встретил Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. В аэропорту состоялась их краткая беседа. После этого Глава государства провел встречу с Президентом Туркменистана.

    Сегодня Касым-Жомарт Токаев возложил венок к Монументу Нейтралитета.

     

