Президент РК: Казахстан формирует «бесшовную» транспортную систему на базе Транскаспийского маршрута

– Казахстан придает должное значение развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута, модернизирует железнодорожную, портовую и автомобильную инфраструктуру с целью создания «бесшовной» транспортной системы. Активно участвуем в разработке Комплексной стратегии развития транспортной системы Центральной Азии с целью формирования устойчивых логистических маршрутов. Совместными усилиями мы, в конечном счете, сможем на взаимовыгодных условиях сформировать современную транспортно-логистическую архитектуру всей Евразии в тесном сотрудничестве с Россией, Китаем, Ираном, Турцией, Азербайджаном, Арменией, Грузией и другими заинтересованными странами, - отметил Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, 11 декабря Президента Казахстана, прибывшего в Ашхабад, встретил Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. В аэропорту состоялась их краткая беседа. После этого Глава государства провел встречу с Президентом Туркменистана.

Сегодня Касым-Жомарт Токаев возложил венок к Монументу Нейтралитета.