Казахстан планирует запустить беспилотные грузовые автомобили в 2027 году

Министр отметил, что при строительстве новых дорог государство ориентируется на долгосрочную перспективу — на 40–50 лет вперед.

— По новым изучениям, в 2036–2040 году машины уже будут практически грузовые, без двигателя внутреннего сгорания. Будут такие же как электрички, на батареях. И второе — они будут использоваться как автопоезд, он будет беспилотный и удлиненный. В мире уже беспилотные такси в городе ездят и переход грузового транспорта на беспилот — это вопрос времени. Поэтому мы, когда дороги будем строить, будем с учетом того, чтобы в эту инфраструктуру были встроены необходимые датчики, чтобы беспилотные автомобили могли ездить на территории Казахстана, — сказал Нурлан Сауранбаев.

Фото: Агибай Аяпбергенов/ Kazinform

Сегодня Минтранспорта обсуждает запуск пилотного проекта совместно с соседними странами в рамках ЕАЭС.

— Потому что на пункте пропуска, когда очередь создается, она связана с паспортным контролем физлица, если там будет беспилотное переходить и перевозить машину, это значительно ускорит. Поэтому программа у нас есть, я думаю, если мы в 2027 году большой пилот запустим с нашими соседями, это будет с точки зрения транзитного потенциала Казахстана очень сильно, — отметил министр.

По его словам, беспилотные грузовики позволят снизить стоимость перевозок — прежде всего за счет отсутствия расходов на водителей. Также автопилот сможет двигаться 24 часа в сутки, что ускорит доставку в три раза и улучшит экологическую ситуацию.

Ранее Н. Сауранбаев рассказал, что по поручению Главы государства в рамках e-Joldar формируются цифровые паспорта дорог. Это позволит в дальнейшем внедрять беспилотные автомобили.