Концерт Димаша Кудайбергена пройдет на самой большой концертной площадке Латвии
12 декабря Димаш Кудайберген представит свое шоу «Stranger» на самой известной арене Латвии — Xiaomi Arena, передает агентство Kazinform со ссылкой на DimashNews.
Хоккейные матчи, баскетбольные турниры, масштабные фестивали и национальные праздники проходят на этой площадке.
Этот многофункциональный спортивно-концертный комплекс вмещает от 11 до 14 тысяч человек.
Арена была построена в 2006 году для проведения Чемпионата мира по хоккею на льду.
В 2023 году здесь состоялось открытие XXVII Песенного и XVII Танцевального фестиваля Латвии.
Именно на этой популярной площадке выступали многие мировые звезды: Брайан Адамс, Deep Purple, Depeche Mode, Эд Ширан, Энрике Иглесиас, Эрос Рамаццоти, Кэти Перри, Ленни Кравиц, Линкин Парк и другие коллективы и сольные исполнители.
Напомним, 8 декабря в Женеве во время ежегодной сессии Совета Международная организация по миграции ООН назначила казахстанского артиста и гуманитарного деятеля Димаша Кудайбергена глобальным послом доброй воли.