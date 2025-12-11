РУ
телерадиокомплекс президента РК
    07:31, 11 Декабрь 2025 | GMT +5

    Концерт Димаша Кудайбергена пройдет на самой большой концертной площадке Латвии

    12 декабря Димаш Кудайберген представит свое шоу «Stranger» на самой известной арене Латвии — Xiaomi Arena, передает агентство Kazinform со ссылкой на DimashNews.

    Xiaomi Arena, Латвия
    Фото: DimashNews

    Хоккейные матчи, баскетбольные турниры, масштабные фестивали и национальные праздники проходят на этой площадке.

    Этот многофункциональный спортивно-концертный комплекс вмещает от 11 до 14 тысяч человек.

    Арена была построена в 2006 году для проведения Чемпионата мира по хоккею на льду.

    В 2023 году здесь состоялось открытие XXVII Песенного и XVII Танцевального фестиваля Латвии.

    Концерт Димаша Кудайбергена пройдет на самой большой концертной площадке Латвии
    Фото: DimashNews

    Именно на этой популярной площадке выступали многие мировые звезды: Брайан Адамс, Deep Purple, Depeche Mode, Эд Ширан, Энрике Иглесиас, Эрос Рамаццоти, Кэти Перри, Ленни Кравиц, Линкин Парк и другие коллективы и сольные исполнители.

    Напомним, 8 декабря в Женеве во время ежегодной сессии Совета Международная организация по миграции ООН назначила казахстанского артиста и гуманитарного деятеля Димаша Кудайбергена глобальным послом доброй воли.

    Культура Латвия Димаш Кудайберген Музыка
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
