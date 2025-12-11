Концерт Димаша Кудайбергена пройдет на самой большой концертной площадке Латвии

Хоккейные матчи, баскетбольные турниры, масштабные фестивали и национальные праздники проходят на этой площадке.

Этот многофункциональный спортивно-концертный комплекс вмещает от 11 до 14 тысяч человек.

Арена была построена в 2006 году для проведения Чемпионата мира по хоккею на льду.

В 2023 году здесь состоялось открытие XXVII Песенного и XVII Танцевального фестиваля Латвии.

Фото: DimashNews

Именно на этой популярной площадке выступали многие мировые звезды: Брайан Адамс, Deep Purple, Depeche Mode, Эд Ширан, Энрике Иглесиас, Эрос Рамаццоти, Кэти Перри, Ленни Кравиц, Линкин Парк и другие коллективы и сольные исполнители.

Напомним, 8 декабря в Женеве во время ежегодной сессии Совета Международная организация по миграции ООН назначила казахстанского артиста и гуманитарного деятеля Димаша Кудайбергена глобальным послом доброй воли.