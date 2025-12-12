10:53, 12 Декабрь 2025 | GMT +5
Президент Казахстана прибыл в Конгресс-центр в Ашхабаде
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Конгресс-центр для участия в международном форуме в Ашхабаде, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.
Касым-Жомарта Токаева встретил Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов.
Пресс-служба Акорды опубликовала совместное фото участников Форума.
Напомним, вчера Президента Казахстана, прибывшего в Ашхабад, встретил Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. В аэропорту состоялась их краткая беседа. После этого Глава государства провел встречу с Президентом Туркменистана.
Сегодня Касым-Жомарт Токаев возложил венок к Монументу Нейтралитета.