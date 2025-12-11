РУ
    19:19, 10 Декабрь 2025 | GMT +5

    Глава КТЖ инициировал создание спецкомиссии по расследованию инцидента на участке Мойынты-Шығанақ

    Несчастный случай произошел на участке Мойынты — Шығанақ. При экстренном торможении грузового поезда погибли четверо работников, которые выполняли плановые работы по смене рельса, передает агентство Kazinform со ссылкой на Қазақстан темір жолы.

    Фото: freepik

    — 10 декабря 2025 года в 17:15 на участке Мойынты — Шығанақ, на перегоне Шешенкара — Каражангыл, при следовании грузового поезда машинист применил экстренное торможение. В зоне железнодорожного полотна путевая бригада станции Сарышаган выполняла плановые работы по смене рельса. Несмотря на предпринятые все необходимые меры, предотвратить несчастный случай не удалось. Четверо работников получили травмы, несовместимые с жизнью, — сообщили в КТЖ.

    Также сообщается, что для установления всех обстоятельств и причин произошедшего, по указанию председателя правления АО «НК «КТЖ»  создана специальная комиссия во главе главного инженера АО «НК «ҚТЖ» в составе руководителей ТОО «ҚТЖ-Грузовые перевозки» и дирекции магистральной сети. Комиссия оперативно выехала на место происшествия для проведения расследования.

    — АО «НК «Қазақстан темір жолы»  выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших, семьям будет оказана вся необходимая поддержка, — добавили в нацкомпании.



    Теги:
    КТЖ Железная дорога Происшествия
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
