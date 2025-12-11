Глава КТЖ инициировал создание спецкомиссии по расследованию инцидента на участке Мойынты-Шығанақ

— 10 декабря 2025 года в 17:15 на участке Мойынты — Шығанақ, на перегоне Шешенкара — Каражангыл, при следовании грузового поезда машинист применил экстренное торможение. В зоне железнодорожного полотна путевая бригада станции Сарышаган выполняла плановые работы по смене рельса. Несмотря на предпринятые все необходимые меры, предотвратить несчастный случай не удалось. Четверо работников получили травмы, несовместимые с жизнью, — сообщили в КТЖ.

Также сообщается, что для установления всех обстоятельств и причин произошедшего, по указанию председателя правления АО «НК «КТЖ» создана специальная комиссия во главе главного инженера АО «НК «ҚТЖ» в составе руководителей ТОО «ҚТЖ-Грузовые перевозки» и дирекции магистральной сети. Комиссия оперативно выехала на место происшествия для проведения расследования.

— АО «НК «Қазақстан темір жолы» выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших, семьям будет оказана вся необходимая поддержка, — добавили в нацкомпании.





