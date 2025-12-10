РУ
телерадиокомплекс президента РК
    12:15, 10 Декабрь 2025 | GMT +5

    58 ДТП за ночь произошло из-за снегопада в Алматы

    На фоне ухудшения погодных условий резко возросло количество обращений в полицию по ситуациям на дорогах, передает агентство Kazinform.

    Коллаж: Kazinform

    По данным департамента полиции Алматы, с 20:00 вечера до 06:00 утра зарегистрировано 58 дорожно-транспортных происшествий. Пострадали девять человек, погибших нет.

    — Полиция работает в усиленном режиме, уделяя особое внимание безопасности дорожного движения. Экипажи патрульной полиции незамедлительно реагируют на все вызовы, обеспечивают оформление ДТП, а также содействуют коммунальным службам, задействованным в очистке улиц и обработке дорожного полотна, — отметил начальник управления административной полиции ДП Алматы Серик Шумаев.

    Департамент полиции призывает жителей города быть максимально осторожными на дорогах, учитывать зимние условия и строго соблюдать правила дорожного движения.

    Отметим, что минувшей ночью в Алматы выпала почти половина месячной нормы осадков. 

