58 ДТП за ночь произошло из-за снегопада в Алматы
На фоне ухудшения погодных условий резко возросло количество обращений в полицию по ситуациям на дорогах, передает агентство Kazinform.
По данным департамента полиции Алматы, с 20:00 вечера до 06:00 утра зарегистрировано 58 дорожно-транспортных происшествий. Пострадали девять человек, погибших нет.
— Полиция работает в усиленном режиме, уделяя особое внимание безопасности дорожного движения. Экипажи патрульной полиции незамедлительно реагируют на все вызовы, обеспечивают оформление ДТП, а также содействуют коммунальным службам, задействованным в очистке улиц и обработке дорожного полотна, — отметил начальник управления административной полиции ДП Алматы Серик Шумаев.
Департамент полиции призывает жителей города быть максимально осторожными на дорогах, учитывать зимние условия и строго соблюдать правила дорожного движения.
Отметим, что минувшей ночью в Алматы выпала почти половина месячной нормы осадков.