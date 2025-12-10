58 ДТП за ночь произошло из-за снегопада в Алматы

По данным департамента полиции Алматы, с 20:00 вечера до 06:00 утра зарегистрировано 58 дорожно-транспортных происшествий. Пострадали девять человек, погибших нет.

— Полиция работает в усиленном режиме, уделяя особое внимание безопасности дорожного движения. Экипажи патрульной полиции незамедлительно реагируют на все вызовы, обеспечивают оформление ДТП, а также содействуют коммунальным службам, задействованным в очистке улиц и обработке дорожного полотна, — отметил начальник управления административной полиции ДП Алматы Серик Шумаев.

Департамент полиции призывает жителей города быть максимально осторожными на дорогах, учитывать зимние условия и строго соблюдать правила дорожного движения.

Отметим, что минувшей ночью в Алматы выпала почти половина месячной нормы осадков.