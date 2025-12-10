РУ
телерадиокомплекс президента РК
    09:38, 10 Декабрь 2025

    Почти половина месячной нормы снега выпала в Алматы за ночь

    Коммунальные службы Алматы приступили к устранению последствий снегопада, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Почти половина месячной нормы снега выпала в Алматы за ночь
    Фото: Мейрман Лес / Kazinform

    С 22:30 9 декабря в Алматы начались осадки, которые в ночь перешли в интенсивный снегопад.

    По состоянию на 07:00 10 декабря высота снежного покрова достигла 35 сантиметров — почти половины месячной нормы.

    Как сообщили в акимате Алматы, для обеспечения бесперебойного движения транспорта и безопасного передвижения горожан коммунальные службы были переведены на усиленный режим работы.

    Почти половина месячной нормы снега выпала в Алматы за ночь
    Фото: Мейрман Лес / Kazinform

    В очистке города от снега задействовано 2 728 дорожных рабочих и 75 оперативных бригад. На линию выведено 923 единицы спецтехники, в том числе 228 комбинированных дорожных машин, использующихся для противогололедной обработки.

    Для сопровождения колонн привлекаются 22 экипажа полиции, а также 10 эвакуаторов и манипуляторов.

    В городе организовано круглосуточное дежурство по мониторингу состояния улично-дорожной сети. Все службы продолжают работу в усиленном режиме до полного устранения последствий снегопада.

    Почти половина месячной нормы снега выпала в Алматы за ночь
    Фото: Мейрман Лес / Kazinform

    Ранее сообщалось, что коммунальные службы Алматы переведены на усиленный режим из-за ухудшения погоды.

    Напомним, 553,4 тонны противогололедных материалов использовали 8 декабря в Алматы.

    Погода Снег Алматы
