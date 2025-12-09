Более 500 тонн противогололедных материалов использовали в Алматы за ночь

В ночь на 8 декабря в горных и предгорных районах Алматы прошел снег, что сопровождалось понижением температуры и риском образования гололеда.

По данным РГП «Казгидромет», 9 декабря ожидаются дождь, мокрый снег, туман и усиление ветра, а также возможное образование гололедицы. Ночью на 10 декабря прогнозируется выпадение снега высотой 6-9 см в городе и до 15-20 см в горной зоне.

— С учетом фактических осадков и неблагоприятного прогноза коммунальные службы Алматы переведены на усиленный режим работы. Ночью 8 декабря выполнена превентивная обработка улично-дорожной сети противогололедными материалами, — рассказали в акимате Алматы.

Фото: акимат Алматы

Работы обеспечивались в круглосуточном формате с привлечением специализированной техники и оперативных бригад.

В ходе ночной обработки дежурили более 1000 единиц спецтехники, 2,7 тысячи дорожных рабочих и 75 оперативных бригад, осуществлявших патрулирование подъемов, спусков и участков с повышенной вероятностью образования гололеда. Служба спасения Алматы привлекла 15 единиц техники и 50 сотрудников, департамент по чрезвычайным ситуациям — 53 единицы техники и 244 сотрудника.

В ходе работ использовано 553,4 тонны противогололедных материалов. Основной объем обработки пришелся на Бостандыкский и Медеуский районы, наиболее подверженные гололедным явлениям.

Фото: акимат Алматы

Круглосуточный мониторинг дорожной ситуации осуществляют акимат Алматы, районные акиматы, управление коммунальной инфраструктуры и жилищной инспекции, департамент полиции, ГКП «Алматы Тазалык» и подрядные организации.

При дальнейшем понижении температуры предусмотрена дополнительная обработка магистральных улиц.

Ранее казахстанцев предупредили о предстоящем резком похолодании.