Президент Казахстана объяснил решение присоединиться к Авраамским соглашениям

В своей речи Касым-Жомарт Токаев высказался в поддержку урегулирования конфликтов в других регионах.

— Приветствуем подписание соглашения по ситуации и на Ближнем Востоке. Решение Казахстана присоединиться к Авраамским соглашениям продиктовано стремлением внести посильный вклад в стабилизацию ситуации в этом регионе. При этом Казахстан выступает за создание суверенного Палестинского государства как важнейшего фактора урегулирования этого поистине затяжного военно-политического кризиса. На наш взгляд, историческое значение имеет подписание Азербайджаном и Арменией Совместной декларации о мире, что открывает широкие перспективы разностороннего сотрудничества в данном регионе и за его пределами. Надеемся на скорейшее заключение полноформатного мирного договора, гарантирующего стабильность на Южном Кавказе, — сказал он.