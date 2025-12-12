РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:11, 12 Декабрь 2025 | GMT +5

    Президент Казахстана объяснил решение присоединиться к Авраамским соглашениям

    Глава государства принял участие в работе Форума, посвященного Международному году мира и доверия, Международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    п
    Фото: derechadiario.com.ar

    В своей речи Касым-Жомарт Токаев высказался в поддержку урегулирования конфликтов в других регионах.

    — Приветствуем подписание соглашения по ситуации и на Ближнем Востоке. Решение Казахстана присоединиться к Авраамским соглашениям продиктовано стремлением внести посильный вклад в стабилизацию ситуации в этом регионе. При этом Казахстан выступает за создание суверенного Палестинского государства как важнейшего фактора урегулирования этого поистине затяжного военно-политического кризиса. На наш взгляд, историческое значение имеет подписание Азербайджаном и Арменией Совместной декларации о мире, что открывает широкие перспективы разностороннего сотрудничества в данном регионе и за его пределами. Надеемся на скорейшее заключение полноформатного мирного договора, гарантирующего стабильность на Южном Кавказе, — сказал он.

    Напомним, вчера Президента Казахстана, прибывшего в Ашхабад, встретил Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. В аэропорту состоялась их краткая беседа. После этого Глава государства провел встречу с Президентом Туркменистана.

    Сегодня Касым-Жомарт Токаев возложил венок к Монументу Нейтралитета.

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Акорда Казахстан Ближний Восток Туркменистан
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
    Сейчас читают