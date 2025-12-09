Когда в Казахстане появятся аэротакси — ответ министра

По словам Сауранбаева, соответствующий законопроект уже готовится. В него войдут нормы не только по беспилотным такси, но и по аэротакси.

Документ планируют внести в Парламент в следующем году.

— Мы стараемся идти в ногу со временем, чтобы у нас новые технологии были использованы на территории РК. Здесь, конечно, первый вопрос по безопасности, если безопасность будет обеспечена, то эти вопросы будут решать, — добавил министр.

Ранее сообщалось, что Казахстан закупает электрические самолеты eVTOL для запуска аэротакси в Алатау.