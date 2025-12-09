12:33, 09 Декабрь 2025 | GMT +5
Когда в Казахстане появятся аэротакси — ответ министра
Министр транспорта РК Нурлан Сауранбаев на брифинге в Правительстве прокомментировал вопрос запуска аэротакси в стране, передает корреспондент агентства Kazinform.
По словам Сауранбаева, соответствующий законопроект уже готовится. В него войдут нормы не только по беспилотным такси, но и по аэротакси.
Документ планируют внести в Парламент в следующем году.
— Мы стараемся идти в ногу со временем, чтобы у нас новые технологии были использованы на территории РК. Здесь, конечно, первый вопрос по безопасности, если безопасность будет обеспечена, то эти вопросы будут решать, — добавил министр.
Ранее сообщалось, что Казахстан закупает электрические самолеты eVTOL для запуска аэротакси в Алатау.