РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:33, 09 Декабрь 2025 | GMT +5

    Когда в Казахстане появятся аэротакси — ответ министра

    Министр транспорта РК Нурлан Сауранбаев на брифинге в Правительстве прокомментировал вопрос запуска аэротакси в стране, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Нурлан Сауранбаев
    Фото: Агибай Аяпбергенов/ Kazinform

    По словам Сауранбаева, соответствующий законопроект уже готовится. В него войдут нормы не только по беспилотным такси, но и по аэротакси.

    Документ планируют внести в Парламент в следующем году.

    — Мы стараемся идти в ногу со временем, чтобы у нас новые технологии были использованы на территории РК. Здесь, конечно, первый вопрос по безопасности, если безопасность будет обеспечена, то эти вопросы будут решать, — добавил министр.

    Ранее сообщалось, что Казахстан закупает электрические самолеты eVTOL для запуска аэротакси в Алатау.

    Теги:
    Воздушное такси Правительство РК Законопроекты Транспорт Минтранспорта РК
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
    Сейчас читают