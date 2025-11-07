РУ
телерадиокомплекс президента РК
    09:59, 07 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Казахстан закупает электрические самолеты eVTOL для запуска аэротакси в Алатау

    Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана, американская компания Joby Aero, Inc., Alatau Advance Air Group Ltd. и предприниматель Вячеслав Ким подписали меморандум о взаимопонимании, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу МИИЦР РК.

    Казахстан закупает электрические самолеты eVTOL
    Фото: Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития РК

    Меморандум предусматривает закупку электрических самолетов eVTOL на сумму порядка 300 млн долларов США для создания системы аэротакси в новом городе Алатау.

    Эти инновационные летательные аппараты вертикального взлета и посадки станут основой первого в Казахстане проекта городской воздушной мобильности (Urban Air Mobility). Планируется создание испытательной площадки для сертификации и демонстрационных полётов, а также интеграция аэротакси в транспортную сеть Алатау и Алматы.

    — Казахстан делает шаг в будущее инновационного транспорта. Покупка электрических eVTOL-самолетов станет важным этапом в развитии умных городов и внедрении инновационных технологий. Данная мера окажет влияние на развитие Алатау в качестве уникального города с продвинутыми технологиями будущего, — отметил вице-премьер — министр искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан Жаслан Мадиев.

    Joby Aero, Inc. (США) — мировой лидер в сфере eVTOL-авиации, разработчик сертифицированных электрических аэротакси.

    Вячеслав Ким — председатель совета директоров Kaspi.kz, инвестор проекта «Город Алатау».

    Alatau Advance Air Group Ltd. — оператор и интегратор технологий воздушной мобильности в Казахстане.

    Напомним, в Торговой палате США и на бизнес-конференции «Десятая годовщина C5+1» в Вашингтоне было подписано 30 двусторонних документов на общую сумму около 17,2 млрд долларов.

     

    Теги:
    Воздушное такси Министерство по искусственному интеллекту Правительство РК Бизнес Авиация США Алатау
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
