Казахстан закупает электрические самолеты eVTOL для запуска аэротакси в Алатау
Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана, американская компания Joby Aero, Inc., Alatau Advance Air Group Ltd. и предприниматель Вячеслав Ким подписали меморандум о взаимопонимании, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу МИИЦР РК.
Меморандум предусматривает закупку электрических самолетов eVTOL на сумму порядка 300 млн долларов США для создания системы аэротакси в новом городе Алатау.
Эти инновационные летательные аппараты вертикального взлета и посадки станут основой первого в Казахстане проекта городской воздушной мобильности (Urban Air Mobility). Планируется создание испытательной площадки для сертификации и демонстрационных полётов, а также интеграция аэротакси в транспортную сеть Алатау и Алматы.
— Казахстан делает шаг в будущее инновационного транспорта. Покупка электрических eVTOL-самолетов станет важным этапом в развитии умных городов и внедрении инновационных технологий. Данная мера окажет влияние на развитие Алатау в качестве уникального города с продвинутыми технологиями будущего, — отметил вице-премьер — министр искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан Жаслан Мадиев.
Joby Aero, Inc. (США) — мировой лидер в сфере eVTOL-авиации, разработчик сертифицированных электрических аэротакси.
Вячеслав Ким — председатель совета директоров Kaspi.kz, инвестор проекта «Город Алатау».
Alatau Advance Air Group Ltd. — оператор и интегратор технологий воздушной мобильности в Казахстане.
Напомним, в Торговой палате США и на бизнес-конференции «Десятая годовщина C5+1» в Вашингтоне было подписано 30 двусторонних документов на общую сумму около 17,2 млрд долларов.