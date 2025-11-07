Nvidia, Boeing, OpenAI - с какими компаниями Казахстан заключил соглашения в США

Меморандум о сотрудничестве между Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан и Groq, Inc. был подписан заместителем Премьер-министра – министром искусственного интеллекта и цифрового развития Жасланом Мадиевым и генеральным директором и основателем Groq Джонатаном Россом.

Меморандум о взаимопонимании между президентом компанией DDH (Северная Америка) Inc. (входит в GDA Group) достигнут между Анкит Джошии и инвестором в лице акционера Alatau City Bank Вячеславом Кимом на сумму 300 млн долларов.

Авиакомпания Air Astana и Boeing подписала Соглашение о намерениях по обновлению и расширению дальнемагистрального флота авиакомпании на 18 воздушных судов Boeing 787-9. Документ подписали председатель правления АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» Нурлан Жакупов и вице-президент по продажам Boeing Пол Риги.

Также было подписано Соглашение между глава АО «НГК «Тау-Кен Самрук» Нариманом Абсаметовым и управляющим партнером инвестиционной компанией Cove Capital – Cove Kaz Capital Group LLC Пини Альтхаус о совместной разработке вольфрамовых месторождений Северный Катпар и Верхнее Кайракты в Карагандинской области. Инвестиции в проект составят около 1,1 млрд долларов США.

Подписан Меморандум о сотрудничестве между генеральным директором Freedom Holding Corp. Тимуром Турловым и вице-президентом по глобальным инициативам в области искусственного интеллекта NVIDIA Калиста Редмондом на сумму около 2 млрд долларов США.

Отдельный блок подписанных документов был посвящен расширению международного сотрудничества Казахстана в сфере образования и науки. Подписаны документы с Arizona State University, Colorado School of Mines, Coursera, OpenAI, Freedom Group Inc. и другими партнерами на общую сумму порядка 50 млн долларов США.

Подписан Меморандум о взаимопонимании между 1Thirty Holding (AsiaColor) и BCIU по реализации проекта создания вертикально интегрированного химического комплекса в Соединенных Штатах Америки. Объем инвестиций составит около 130 млн долларов США.

Заключен Меморандум между Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития РК и Beeline Kazakhstan о внедрении технологии Direct to Cell от Starlink, которая позволит абонентам оставаться на связи в отдаленных районах без необходимости использования дополнительных устройств, что станет важным шагом в развитии цифровой инфраструктуры и обеспечении доступности связи по всей территории Казахстана.

Подписанные документы отражают высокий уровень доверия между Казахстаном и США и подтверждают стратегическую направленность партнерства на развитие инвестиций, инноваций и технологической кооперации.

Ранее сообщалось о подписании стратегического соглашения между Министерством промышленности и строительства РК, АО «НУХ «Байтерек», АО «АгромашХолдинг KZ», Eurasia Group AG и John Deere, о создании и развитии промышленной кооперации на сумму 2,5 млрд долларов США, которое предусматривает выпуск не менее 3000 единиц сельскохозяйственной техники John Deere на базе предприятия «АгромашХолдинг KZ» в Костанае и Туркестане, строительство трех сервисных центров, развитие системы подготовки кадров и признания Республики Казахстан как регионального хаба John Deere по обеспечению запасными частями сельскохозяйственной техники для стран СНГ.