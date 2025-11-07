Air Astana заказала 15 самолетов Boeing 787-9 Dreamliner

— Это крупнейший заказ, когда-либо размещенный авиакомпанией, который включает пять подтвержденных позиций, пять опционов и пять прав на покупку. Сделка одобрена Советом директоров, и в настоящее время компания завершает выполнение необходимых корпоративных процедур, — отмечают в КГА.

Данный заказ дополняет ранее заключенное соглашение на поставку трех самолетов Boeing 787-9, поставка которых запланирована на 2026–2027 годы, что увеличивает общий объем до 18 воздушных судов. Новый заказ будет поставлен в период с 2032 по 2035 годы. Совокупная каталожная стоимость парка из 18 Boeing 787-9, включая двигатели, составляет 7 миллиардов долларов США.

— Air Astana последовательно реализует стратегию по расширению возможностей для перевозок из Центральной Азии и Кавказа в Азию, Европу и другие регионы мира в течение следующего десятилетия. Поставка первого Boeing 787-9 Dreamliner в следующем году ознаменует начало нового этапа развития авиакомпании. Dreamliner сочетает в себе комфортный салон, топливную эффективность и возможность эффективной эксплуатации на маршрутах различной протяженности. Парк из 18 самолетов этого типа обеспечит наших пассажиров еще более высоким уровнем сервиса и комфорта, — отметил Питер Фостер, главный исполнительный директор Air Astana.

Air Astana имеет многолетний опыт эксплуатации воздушных судов Boeing. Операционная деятельность авиакомпании началась в 2002 году с флота B737-700/800, выполнявших рейсы внутри Казахстана и в страны Центральной Азии. В 2003 году парк был дополнен дальнемагистральными B757-200, открывшими новые направления в Азию и Европу. Самолеты B737 и B757 были выведены из эксплуатации в 2007 и 2020 годах соответственно. В 2013 году авиакомпания пополнила флот тремя новыми B767-300ER, которые по-прежнему успешно эксплуатируются на международных дальнемагистральных и популярных внутренних направлениях.

Ранее Air Astana предупреждала о возможных задержках рейсов.