19:12, 05 Ноябрь 2025 | GMT +5
Air Astana предупредила о возможных задержках рейсов
Авиакомпания сообщает, что из-за неблагоприятных метеорологических условий на территории всей страны возможны задержки рейсов, передает агентство Kazinform.
В пресс-службе Air Astana просят проверять статус рейса на сайте авиакомпании.
Также за информацией круглосуточно можно обратиться по номерам:
help.airastana.com
+7 727 244 4477
+7 717 258 4477
+7 702 702 4477
Кроме того, работчет горячая линия по вопросам задержек рейсов:
+7 727 244 4478
WhatsApp: +7 702 702 00 74
Online-chat: airastana.com
Напомним, ранее летевший в Костанай самолет вернулся из-за непогоды в аэропорт Астаны.