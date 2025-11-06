РУ
    19:12, 05 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Air Astana предупредила о возможных задержках рейсов

    Авиакомпания сообщает, что из-за неблагоприятных метеорологических условий на территории всей страны возможны задержки рейсов, передает агентство Kazinform.

    Фото: Pexels

    В пресс-службе Air Astana просят проверять статус рейса на сайте авиакомпании.

    Также за информацией круглосуточно можно обратиться по номерам:

    help.airastana.com

    +7 727 244 4477

    +7 717 258 4477

    +7 702 702 4477

    Кроме того, работчет горячая линия по вопросам задержек рейсов:

    +7 727 244 4478

    WhatsApp: +7 702 702 00 74

    Online-chat: airastana.com 

    Напомним, ранее летевший в Костанай самолет вернулся из-за непогоды в аэропорт Астаны.

    Теги:
    Эйр Астана Авиация Задержка и отмена авиарейсов
    Анастасия Палагутина
    Анастасия Палагутина
    Автор
