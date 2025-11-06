Air Astana предупредила о возможных задержках рейсов

В пресс-службе Air Astana просят проверять статус рейса на сайте авиакомпании.

Также за информацией круглосуточно можно обратиться по номерам:

help.airastana.com

+7 727 244 4477

+7 717 258 4477

+7 702 702 4477

Кроме того, работчет горячая линия по вопросам задержек рейсов:

+7 727 244 4478

WhatsApp: +7 702 702 00 74

Online-chat: airastana.com

Напомним, ранее летевший в Костанай самолет вернулся из-за непогоды в аэропорт Астаны.