Летевший в Костанай самолет вернулся из-за непогоды в аэропорт Астаны

Как сообщили в авиакомпании, в региональном аэропорту наблюдалось ухудшение погоды и проводились работы по очистке взлетно-посадочной полосы от снега, в связи с чем временно было ограничено прибытие воздушных судов.

Из-за этого же задержан и обратный рейс FS7342 Костанай – Астана. Там пояснили, что рейсы выполняются по разворотной схеме, и позднее прибытие самолета автоматически сдвигает время вылета обратно в столицу.

По данным перевозчика, пассажирам рейса FS7341 предоставлены напитки и горячее питание. Пассажирам рейса FS7342 по запросу предложено размещение в отеле. Информации о пострадавших или жалобах от пассажиров не поступало.

Вылет рейса Астана – Костанай запланирован на 17:05, Костанай – Астана — на 18:50.

В компании отметили, что уведомляют пассажиров о задержках через WhatsApp, SMS и электронную почту, указанные при покупке билетов, и рекомендовали проверять статус рейса на сайте авиакомпании.

– Задержки, вызванные неблагоприятными погодными условиями и ограничениями со стороны аэропортов, не зависят от авиакомпании. В любых ситуациях главным приоритетом FlyArystan остаётся безопасность полетов и пассажиров, — подчеркнули в пресс-службе перевозчика.

