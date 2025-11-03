Летевший в Костанай самолет вернулся из-за непогоды в аэропорт Астаны
Воздушное судно рейса FS7341 авиакомпании FlyArystan, выполнявшее рейс по маршруту Астана – Костанай, было вынуждено вернуться в аэропорт вылета из-за неблагоприятных погодных условий в Костанае, передает корреспондент агентства Kazinform.
Как сообщили в авиакомпании, в региональном аэропорту наблюдалось ухудшение погоды и проводились работы по очистке взлетно-посадочной полосы от снега, в связи с чем временно было ограничено прибытие воздушных судов.
Из-за этого же задержан и обратный рейс FS7342 Костанай – Астана. Там пояснили, что рейсы выполняются по разворотной схеме, и позднее прибытие самолета автоматически сдвигает время вылета обратно в столицу.
По данным перевозчика, пассажирам рейса FS7341 предоставлены напитки и горячее питание. Пассажирам рейса FS7342 по запросу предложено размещение в отеле. Информации о пострадавших или жалобах от пассажиров не поступало.
Вылет рейса Астана – Костанай запланирован на 17:05, Костанай – Астана — на 18:50.
В компании отметили, что уведомляют пассажиров о задержках через WhatsApp, SMS и электронную почту, указанные при покупке билетов, и рекомендовали проверять статус рейса на сайте авиакомпании.
– Задержки, вызванные неблагоприятными погодными условиями и ограничениями со стороны аэропортов, не зависят от авиакомпании. В любых ситуациях главным приоритетом FlyArystan остаётся безопасность полетов и пассажиров, — подчеркнули в пресс-службе перевозчика.
Ранее пассажиры рейса Кызылорда-Астана не могли добраться до конечной точки: задержка самолета произошла по техническим причинам.