    13:46, 03 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Летевший в Костанай самолет вернулся из-за непогоды в аэропорт Астаны

    Воздушное судно рейса FS7341 авиакомпании FlyArystan, выполнявшее рейс по маршруту Астана – Костанай, было вынуждено вернуться в аэропорт вылета из-за неблагоприятных погодных условий в Костанае, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Самолет FlyArystan ФлайАрыстан ұшақ
    Фото: Максат Шагырбаев/ Kazinform

    Как сообщили в авиакомпании, в региональном аэропорту наблюдалось ухудшение погоды и проводились работы по очистке взлетно-посадочной полосы от снега, в связи с чем временно было ограничено прибытие воздушных судов.

    Из-за этого же задержан и обратный рейс FS7342 Костанай – Астана. Там пояснили, что рейсы выполняются по разворотной схеме, и позднее прибытие самолета автоматически сдвигает время вылета обратно в столицу.

    По данным перевозчика, пассажирам рейса FS7341 предоставлены напитки и горячее питание. Пассажирам рейса FS7342 по запросу предложено размещение в отеле. Информации о пострадавших или жалобах от пассажиров не поступало.

    Вылет рейса Астана – Костанай запланирован на 17:05, Костанай – Астана — на 18:50.

    В компании отметили, что уведомляют пассажиров о задержках через WhatsApp, SMS и электронную почту, указанные при покупке билетов, и рекомендовали проверять статус рейса на сайте авиакомпании.

    – Задержки, вызванные неблагоприятными погодными условиями и ограничениями со стороны аэропортов, не зависят от авиакомпании. В любых ситуациях главным приоритетом FlyArystan остаётся безопасность полетов и пассажиров, — подчеркнули в пресс-службе перевозчика.

    Ранее пассажиры рейса Кызылорда-Астана не могли добраться до конечной точки: задержка самолета произошла по техническим причинам.

     

    Дарья Аверченко
