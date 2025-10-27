Пассажиры Qazaq Air не могут добраться из Кызылорды в Астану

Одна из них - Самал Канылбаева. По словам женщины, вылет самолёта неоднократно переносился.

- Сначала вылет был перенесён с 22:30 на ночь с 26 на 27 октября в 1:30, затем на 3:00, потом на 4:15. Представители компании сообщили, что теперь вылет состоится только 27 октября вечером в 20:15. Нас разместили в гостинице только в 5 часов утра. С тех пор нам даже не предоставили обед. Никто из Qazaq Air с нами не связался, - рассказала она.

Гулбану Усенкызы, приехавшая в Кызылорду в гости, теперь не может вернуться к своей семье.

- Мои дети в Астане, я так хотела с ними встретиться. Но мы не ожидали, что всё обернётся так. Никто не спешит давать какие-либо объяснения. Сколько людей оказалось в трудном положении, - поделилась она.

Представитель авиакомпании в Кызылорде, представившийся Ардаком Базарбаевым, сообщил пассажирам в аэропорту, что самолёт, вылетевший из Астаны, был вынужден вернуться из-за технической неисправности. Компания пыталась заказать другой самолёт из Новосибирской области России, но и он оказался непригодным для полёта. Мы также связались с официальным представителем авиакомпании.

- Как я вчера сообщил пассажирам, кроме задержки по техническим причинам, другой информации предоставить не могу, - сказал Ардак Базарбаев.

В настоящее время пассажиры - в одной из гостиниц Кызылорды. Самолёт должен был перевезти около 70 человек. Некоторые из них не успели на учёбу, другие - на работу; все они недовольны тем, что руководство компании не проявило должного внимания к их ситуации и не предоставило подробных разъяснений. Пассажиры также подали жалобу в полицейское отделение при транспортной станции Кызылорды.

Пресс-служба авиакомпании Qazaq Air сообщила, что по данной ситуации официальное заявление будет сделано позднее.

Напомним, что в последнее время, в связи с участившимися авиационными происшествиями с участием лёгких самолётов, с 25 августа по 5 сентября проводилась внеплановая проверка пользователей гражданской авиации общего назначения.