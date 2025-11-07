Инвестиционные инициативы казахстанского бизнеса обсудили в США

Участники конференции обсудили возможности привлечения американских инвестиций в инфраструктурные, энергетические и инновационные проекты Казахстана и Центральной Азии, расширение поставок редкоземельных металлов, металлопроката и агропродукции на рынок США, а также развитие цифровых сервисов и финансовых технологий.

Форум включал пять тематических сессий, посвящённых развитию цепочек поставок, применению искусственного интеллекта, цифровой экономике, а также инвестициям в США и Центральную Азию.

Казахстан выступил со-модератором сессии по развитию цифровой экономики, в ходе которой обсуждались перспективы цифровизации, внедрения искусственного интеллекта, кибербезопасности и трансграничных онлайн-сервисов. С казахской стороны в сессии приняли участие представители «Kaspi.kz», «ERG», «BTS Digital», «Air Astana» и других компаний.

Участники сессии отметили, что Казахстан укрепляет статус IT-хаба Евразии – в стране уже работают «Microsoft», «Amazon», «Nvidia» и «Starlink», а совместные инициативы с «Meta» и «Amazon» направлены на развитие спутникового интернета и создание казахоязычной модели искусственного интеллекта.

В ходе панельных сессий было подчёркнуто, что Астана является ключевым торгово-экономическим партнёром Вашингтона в Центральной Азии, обеспечивая свыше 60% ВВП и 75% товарооборота региона с США. За годы независимости в экономику Казахстана привлечено свыше 100 млрд долларов американских инвестиций, а доля страны в общем объёме вложений в Центральную Азию превышает 80%.

Наряду с возможностями расширения присутствия американского капитала в Казахстане, в ходе конференции обсуждались инвестиционные инициативы казахстанского бизнеса в США. В частности, компания «1Thirty Holding» представила проект строительства химического комплекса по производству порошковых покрытий на сумму около 130 млн долларов, ставший первым примером промышленных инвестиций Казахстана в США. Кроме того, компания «abr+» сообщила о планах открытия сети ресторанов «AUYL» в Соединённых Штатах.

Мероприятие прошло в «Kennedy Center for the Performing Arts» и собрало представителей правительств, национальных компаний и ведущего бизнеса из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и США. Основной темой конференции стало расширение торгово-экономических и инвестиционных связей между странами Центральной Азии и Соединёнными Штатами.

В работе конференции приняли участие руководители государственных структур и бизнес-сообщества Казахстана, включая АО «Самрук-Қазына», АО «НУХ «Байтерек», «KAZ Minerals», «Qarmet», «Freedom Holding Corp.», «Bilim Media Group», МФЦА, АО «НГК «Тау-Кен Самрук», «Port Kuryk» (Semurg Invest) и другие.