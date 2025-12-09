РУ
    12:33, 09 Декабрь 2025 | GMT +5

    350 км платных дорог в Казахстане временно сделают бесплатными

    В Казахстане 350 километров платных дорог будут временно выведены из платности из-за выявленных дефектов. Об этом сообщил председатель правления АО «КазАвтоЖол» Дархан Иманашев, передает корреспондент агентства Kazinform.

    председатель правления АО «КазАвтоЖол» Дархан Иманашев
    Фото: Агибай Аяпбергенов/ Kazinform

    По его словам, рабочая группа завершила проверку состояния платных участков. 

    — На сегодняшний день выявлены примерно порядка 350 км дефектных по всем платным участкам. Данные списки направлены в уполномоченный орган в лице Комитета автомобильных дорог. Сейчас ведется компоновка, и соответствующий приказ будет выдан. Об этом будем дополнительно информировать, — сказал Дархан Иманашев на брифинге в Правительстве.

    Из 2 000 км платных дорог около 350 км будут временно исключены из числа платных с января 2026 года. 

    — Но еще раз повторюсь, в предстоящем строительном сезоне мы предусматриваем ремонт данных участков. После ввода в эксплуатацию мы вернем платность на этих участках, — добавил глава «КазАвтоЖол».

    Ранее министр транспорта Нурлан Сауранбаев на брифинге в Правительстве сообщил, что в рамках e-Joldar формируются цифровые паспорта дорог. Кроме того, Казахстан готовится к внедрению в 2027 году беспилотных грузовых автомобилей. 

    Теги:
    КазАвтоЖол Правительство РК Платные дороги Ремонт дорог
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
