350 км платных дорог в Казахстане временно сделают бесплатными

По его словам, рабочая группа завершила проверку состояния платных участков.

— На сегодняшний день выявлены примерно порядка 350 км дефектных по всем платным участкам. Данные списки направлены в уполномоченный орган в лице Комитета автомобильных дорог. Сейчас ведется компоновка, и соответствующий приказ будет выдан. Об этом будем дополнительно информировать, — сказал Дархан Иманашев на брифинге в Правительстве.

Из 2 000 км платных дорог около 350 км будут временно исключены из числа платных с января 2026 года.

— Но еще раз повторюсь, в предстоящем строительном сезоне мы предусматриваем ремонт данных участков. После ввода в эксплуатацию мы вернем платность на этих участках, — добавил глава «КазАвтоЖол».

Ранее министр транспорта Нурлан Сауранбаев на брифинге в Правительстве сообщил, что в рамках e-Joldar формируются цифровые паспорта дорог. Кроме того, Казахстан готовится к внедрению в 2027 году беспилотных грузовых автомобилей.