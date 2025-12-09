Премьер-министр РК поручил наказать виновных за задержку вагонов на границе Казахстана и Узбекистана

— По железнодорожному направлению в сторону Узбекистана образовалось накопление грузовых вагонов. Как вы знаете, в субботу мы с вами обсуждали эту проблему. Какие меры принимаются? — спросил глава Правительства у Талгата Алдыбергенова.

По словам руководителя КТЖ, 7–8 декабря в Сарыагаше и Ташкенте состоялись встречи с министром транспорта Узбекистана.

— В результате приняты совместные решения. Во-первых, в Узбекистане создан оперативный штаб. Во-вторых, все уполномоченные ведомства перешли на круглосуточный режим работы. В-третьих, железные дороги Узбекистана готовы принимать до 1 800 вагонов в сутки, 35 поездов, включая 250 вагонов с зерном, мукой и другими товарами. Сейчас ситуация стабилизируется, экспорт зерна открыт, — сообщил Алдыбергенов.

В то же время Премьер-министр подчеркнул необходимость оперативного и полного решения вопроса.

— Привлеките к ответственности тех руководителей компании, по вине которых возникла эта ситуация. Доложите мне, — поручил глава Правительства.

Напомним, в рамках визита казахстанской делегации, в состав которой вошли председатель правления АО «НК «КТЖ» и первый вице-министр сельского хозяйства Е. Кенжеханулы, на межгосударственном стыковом пункте Сарыагаш и в Ташкенте прошла многосторонняя встреча с уполномоченными органами Узбекистана.

Стороны согласовали совместные решения по обеспечению бесперебойной перевозки зерновых грузов через МГСП Сарыагаш в Центральную Азию и Афганистан.

По данным КТЖ, за 11 месяцев текущего года объем перевозок между Казахстаном и Узбекистаном составил 28,5 млн тонн, что на 4 млн тонн (16%) больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Перевозка зерна выросла на 32% и достигла 5,6 млн тонн. Более 1,2 млн тонн казахстанского зерна экспортировано в ноябре.