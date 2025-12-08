Казахстан и Узбекистан увеличивают железнодорожный обмен до 35 пар поездов в сутки

В рамках визита казахстанской делегации, состоящей из председателя правления АО «НК «КТЖ» и первого вице-министра сельского хозяйства Республики Казахстан Е. Кенжеханулы, на Межгосударственном стыковом пункте Сарыагаш и в городе Ташкент состоялась многосторонняя встреча с уполномоченными органами Республики Узбекистан — в которой приняли участие министр транспорта Маккамов И.Р., заместитель министра сельского хозяйства Юлдашев К.А., а также председатель правления «Узбекистон темир йуллари» Нарзуллаев З.Г. и представители Кабинета министров.

В ходе переговоров стороны согласовали совместные решения по обеспечению бесперебойной перевозки зерновых грузов по направлению через МГСП Сарыагаш в Центральную Азию и Афганистан.

Фото: АО ««НК «КТЖ»

По итогам встречи достигнуты договоренности об увеличении обмена поездами до 35 пар в сутки, а также об обеспечении приема узбекской стороной не менее 10 составов зерна в зерновозах и 5 составов продовольственных товаров в крытых вагонах ежедневно.

При этом, стороны пришли к единому мнению о необходимости обеспечения выгрузки для оборота вагонов и работе выгрузочных подъездных путей, а также уполномоченных органов в круглосуточном режиме в выходные и праздничные дни.

Фото: АО ««НК «КТЖ»

Вместе с тем, в целях реализации баланса погрузки и выгрузки зерновых грузов стороны договорились осуществлять планирование экспортных перевозок с учетом свободных мощностей у получателей зерновых грузов в Узбекистане, а также о согласованном обороте порожних вагонов.

Принятые договоренности позволят стабилизировать логистические цепочки и обеспечить своевременную доставку казахстанского зерна на рынок Узбекистана и других стран.

Справочно: за 11 месяцев т.г. объем перевозок между Казахстаном и Узбекистаном составил 28,5 млн тонн увеличившись на 4 млн тонн или 16% к аналогичному периоду прошлого года. В том числе высокий рост демонстрирует перевозка зерна которая увеличилась на 32% и составила 5,6 млн тонн.