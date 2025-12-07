Более 1,2 млн тонн казахстанского зерна экспортировано в ноябре

Совещание проведено с участием представителей Фонда национального благосостояния «Самрук-Қазына» и АО «НК «Қазақстан темір жолы».

По итогам 11 месяцев текущего года перевозки зерна назначением в государства Центральной Азии составили 5,6 млн тонн, что на 32% выше показателя аналогичного периода 2024 года.

Только в ноябре на экспорт отгружено более 1,2 млн тонн зерновых, из них порядка 0,7 млн тонн — в направлении стран Центральной Азии.

Отмечено, что высокая концентрация сбыта на данном направлении привела к перегрузке приемных терминалов в Республике Узбекистан, что требует принятия оперативных и согласованных мер между транспортными администрациями двух стран.

Для выработки точечных решений по организации экспорта зерновых грузов с учетом пропускных и перерабатывающих возможностей узбекской стороны, по согласованию с узбекскими железными дорогами принято решение организовать совместное совещание 8–9 декабря текущего года в городах Сарыагаш и Ташкент.

Напомним, с сентября по 27 ноября 2025 года вывезено 3,1 миллиона тонн зерна.