    20:22, 06 Декабрь 2025 | GMT +5

    Более 1,2 млн тонн казахстанского зерна экспортировано в ноябре

    В Министерстве транспорта  проведено оперативное совещание по вопросам осуществления транспортировки зерновых грузов в страны Центральной Азии, передает агентство Kazinform со ссылкой на ведомство. 

    Фото: Министерство транспорта Республики Казахстан

    Совещание проведено с участием представителей Фонда национального благосостояния «Самрук-Қазына» и АО «НК «Қазақстан темір жолы». 

    По итогам 11 месяцев текущего года перевозки зерна назначением в государства Центральной Азии составили 5,6 млн тонн, что на 32% выше показателя аналогичного периода 2024 года.

    Только в ноябре на экспорт отгружено более 1,2 млн тонн зерновых, из них порядка 0,7 млн тонн — в направлении стран Центральной Азии.

    Отмечено, что высокая концентрация сбыта на данном направлении привела к перегрузке приемных терминалов в Республике Узбекистан, что требует принятия оперативных и согласованных мер между транспортными администрациями двух стран.

    Для выработки точечных решений по организации экспорта зерновых грузов с учетом пропускных и перерабатывающих возможностей узбекской стороны, по согласованию с узбекскими железными дорогами принято решение организовать совместное совещание 8–9 декабря текущего года в городах Сарыагаш и Ташкент.

    Напомним, с сентября по 27 ноября 2025 года вывезено 3,1 миллиона тонн зерна.  

