Казахстан экспортировал 3,1 млн тонн зерна нового урожая

По данным АО «НК «Қазақстан темір жолы», с сентября по 27 ноября 2025 года вывезено 3,1 миллиона тонн зерна. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года было экспортировано 2,7 миллиона тонн.

Отмечается рост поставок казахстанского зерна в Узбекистан — на 32,8% (с 1 066 тыс. тонн до 1 416 тыс. тонн), в Кыргызстан — в два раза (с 44 тыс. тонн до 90 тыс. тонн), в Афганистан — на 28,8% (с 139 тыс. тонн до 179 тыс. тонн).

Напомним, ранее сообщалось, что Правительство РК выделило дополнительные семь миллиардов тенге на поддержку экспорта зерна. Средства направят на полное закрытие обязательств государства по действующей программе субсидирования транспортных расходов, а также на дальнейшее стимулирование поставок на приоритетные зарубежные рынки.

Дополнительное финансирование стало необходимым с учетом высокого урожая зерновых культур и повышенного спроса на казахстанское зерно со стороны зарубежных покупателей.

В текущем году на субсидирование транспортных затрат уже было направлено 31 млрд тенге из резерва Правительства. Эти средства обеспечили выход казахстанской продукции на новые экспортные направления.