Правительство выделило дополнительные 7 млрд тенге на поддержку экспорта зерна

Как поясняется, дополнительное финансирование стало необходимым с учетом высокого урожая зерновых культур и повышенного спроса на казахстанское зерно со стороны зарубежных покупателей.

— В текущем году на субсидирование транспортных затрат уже было направлено 31 млрд тенге из резерва Правительства. Эти средства обеспечили выход казахстанской продукции на новые экспортные направления, восстановление поставок на ранее утраченные рынки и увеличение объемов экспорта в страны дальнего зарубежья по альтернативным логистическим маршрутам. По итогам реализованных мер объем поставок на новые и восстановленные рынки превысил 2,5 млн тонн. Ранее было принято решение о пролонгации программы субсидирования транспортных расходов на 2026 год с обеспечением соответствующего финансирования в объеме не менее 30 млрд тенге, — говорится в сообщении.

Отмечается, что Правительство продолжает последовательную политику по развитию аграрного сектора, расширению экспортного потенциала и поддержке отечественных производителей.

Ранее на ключевых экспортных направлениях Казахстана — в сторону Китая и Узбекистана — было зафиксировано скопление вагонов с казахстанским зерном. Такая ситуация связана с рекордным урожаем текущего года и резким ростом спроса со стороны соседних стран. Казахстанская железная дорога держит перевозку зерна под особым контролем, и ситуация постепенно стабилизируется.