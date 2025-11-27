РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:50, 27 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Эксперты объяснили причины заторов экспорта казахстанского зерна

    На ключевых экспортных направлениях Казахстана — в сторону Китая и Узбекистана — фиксируется скопление вагонов с казахстанским зерном, передает агентство Kazinform. 

    Эксперты объяснили причины заторов экспорта казахстанского зерна
    Фото: КТЖ

    Такая ситуация связана с рекордным урожаем текущего года и резким ростом спроса со стороны соседних стран.

    Вице-президент АО «Астык Транс» Жандос Куанышев рассказал о причинах временных трудностей с транспортировкой зерна на экспорт.

    Почти половина казахстанского зерна поставляется в Узбекистан. Сейчас узбекские терминалы и элеваторы перегружены — вместо 36 составов в сутки страна принимает около 30. Чтобы не допустить остановки движения на собственных подходах, Казахстан вынужден временно ограничивать отправки.

    — Железная дорога вынуждена сдерживать прием грузов — несвоевременная выгрузка на сопредельной стороне может замедлить пассажирские и внутренние перевозки, — подчеркнул Жандос Куанышев.

    Аналогичная ситуация наблюдается и на китайском направлении: объемы казахстанского экспорта превышают пропускные возможности китайских перегрузочных комплексов. Дополнительную задержку создает отсутствие лабораторий на границе — анализы зерна приходится направлять в Урумчи и Пекин, что увеличивает время обработки грузов.

    Казахстанская железная дорога держит перевозку зерна под особым контролем, и ситуация постепенно стабилизируется. Правительство готовит меры по перераспределению потоков, включая транспортные субсидии для дальних маршрутов. Часть экспортных партий планируется направить по альтернативным направлениям, что позволит разгрузить переполненные пограничные переходы.

    Теги:
    Казахстан Зерно Экспорт КТЖ
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор
    Сейчас читают