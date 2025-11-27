Эксперты объяснили причины заторов экспорта казахстанского зерна

Такая ситуация связана с рекордным урожаем текущего года и резким ростом спроса со стороны соседних стран.

Вице-президент АО «Астык Транс» Жандос Куанышев рассказал о причинах временных трудностей с транспортировкой зерна на экспорт.

Почти половина казахстанского зерна поставляется в Узбекистан. Сейчас узбекские терминалы и элеваторы перегружены — вместо 36 составов в сутки страна принимает около 30. Чтобы не допустить остановки движения на собственных подходах, Казахстан вынужден временно ограничивать отправки.

— Железная дорога вынуждена сдерживать прием грузов — несвоевременная выгрузка на сопредельной стороне может замедлить пассажирские и внутренние перевозки, — подчеркнул Жандос Куанышев.

Аналогичная ситуация наблюдается и на китайском направлении: объемы казахстанского экспорта превышают пропускные возможности китайских перегрузочных комплексов. Дополнительную задержку создает отсутствие лабораторий на границе — анализы зерна приходится направлять в Урумчи и Пекин, что увеличивает время обработки грузов.

Казахстанская железная дорога держит перевозку зерна под особым контролем, и ситуация постепенно стабилизируется. Правительство готовит меры по перераспределению потоков, включая транспортные субсидии для дальних маршрутов. Часть экспортных партий планируется направить по альтернативным направлениям, что позволит разгрузить переполненные пограничные переходы.