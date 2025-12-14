РУ
    02:40, 14 Декабрь 2025 | GMT +5

    Шпажист Кирилл Проходов завоевал «золото» на юниорском этапе Кубка мира

    Представитель команды Казахстана по фехтованию на шпаге Кирилл Проходов стал победителем юниорского этапа Кубка мира в Ташкенте (Узбекистан), передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    Фото: НОК РК

    В полуфинале наш шпажист оказался сильнее Камронбека Исмоилова (Узбекистан) — 15:6.

    В решающем раунде Кирилл Проходов уверенно выиграл у Чень Бин-Юна (Тайбэй). Финал завершился со счетом 15:7 в пользу казахстанца.

    Ранее сообщалось, что казахстанские шпажисты вошли в десятку лучших на юниорском этапе Кубка мира в Гонконге.

