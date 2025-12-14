Шпажист Кирилл Проходов завоевал «золото» на юниорском этапе Кубка мира

В полуфинале наш шпажист оказался сильнее Камронбека Исмоилова (Узбекистан) — 15:6.

В решающем раунде Кирилл Проходов уверенно выиграл у Чень Бин-Юна (Тайбэй). Финал завершился со счетом 15:7 в пользу казахстанца.

Ранее сообщалось, что казахстанские шпажисты вошли в десятку лучших на юниорском этапе Кубка мира в Гонконге.