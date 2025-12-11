РУ
    15:42, 11 Декабрь 2025

    Президенты Казахстана и Ирана обсудили вопросы укрепления роли ООН

    Выступая с совместным заявлением, Касым-Жомарт Токаев проинформировал представителей СМИ об итогах обсуждения с Масудом Пезешкианом международной повестки, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Президенты Казахстана и Ирана обсудили вопросы укрепления роли ООН
    Фото: Акорда

    – Стороны выразили обеспокоенность в связи с эскалацией вооруженных конфликтов, санкционного давления и торговых войн. Мы обсудили ситуацию, связанную со снижением уровня доверия к международным организациям. Наши страны пришли к общему мнению о необходимости укрепления роли Организации Объединенных Наций, строгого соблюдения ее Устава и резолюций, обеспечения верховенства международного права и приверженности принципам справедливости. Подчеркнута необходимость мирного разрешения всех конфликтов и споров путем дипломатических переговоров. Казахстан и Иран и в дальнейшем продолжат взаимодействовать в рамках международных организаций, – сказал Президент Казахстана.

    Напомним, по итогам сегодняшних переговоров Казахстан и Иран подписали девять документов.

    Иран является очень важным партнером Казахстана в сфере торговли и экономики, отметил Касым-Жомарт Токаев в ходе совместного заявления для СМИ по итогам переговоров с Масудом Пезешкианом в Акорде. 

     

