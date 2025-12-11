Президенты Казахстана и Ирана обсудили вопросы укрепления роли ООН

– Стороны выразили обеспокоенность в связи с эскалацией вооруженных конфликтов, санкционного давления и торговых войн. Мы обсудили ситуацию, связанную со снижением уровня доверия к международным организациям. Наши страны пришли к общему мнению о необходимости укрепления роли Организации Объединенных Наций, строгого соблюдения ее Устава и резолюций, обеспечения верховенства международного права и приверженности принципам справедливости. Подчеркнута необходимость мирного разрешения всех конфликтов и споров путем дипломатических переговоров. Казахстан и Иран и в дальнейшем продолжат взаимодействовать в рамках международных организаций, – сказал Президент Казахстана.

Напомним, по итогам сегодняшних переговоров Казахстан и Иран подписали девять документов.

Иран является очень важным партнером Казахстана в сфере торговли и экономики, отметил Касым-Жомарт Токаев в ходе совместного заявления для СМИ по итогам переговоров с Масудом Пезешкианом в Акорде.