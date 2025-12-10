МАЭК освободят от налогов на сумму господдержки

Инициированные депутатами Парламента поправки разработаны в целях недопущения сокращения объема выделенных государственных субсидий (грантов и другой безвозмездной помощи) в налоговых целях для энергопроизводящих организаций, находящихся в коммунальной собственности и осуществляющих одновременно деятельность по производству электрической энергии, воды и тепловой энергии.

Законом предусматривается, что государственная помощь не будет рассматриваться в качестве дохода для энергопроизводящих организаций, 100% акций которых находятся в государственной собственности. А затраты, покрытые за счет такой помощи, не подлежат вычету при налогообложении.

Как отметил депутат Едил Жанбыршин, господдержка в размере 5 млрд тенге, выделенная в 2024 году из республиканского бюджета Мангистаускому атомно-энергетическому комбинату, учитывается как доход предприятия, и 20% этой суммы, то есть 1 млрд тенге, подлежит перечислению обратно в госбюджет в виде корпоративного подоходного налога.

— В такой ситуации уплата КПН фактически приводит к возврату в бюджет части средств, выделенных государством. Это снижает эффективность предоставляемой господдержки. При этом важно отметить, что средства, выделенные из бюджета, должны использоваться исключительно по целевому назначению — для погашения кредиторской задолженности или развития предприятия. По этим причинам разработчики законопроекта предлагают освободить полученные субсидии от налогообложения. Это позволит полностью освоить средства, выделенные в рамках господдержки, — пояснил он.

Напомним, в прошлом году премьер-министр РК Олжас Бектенов подписал постановление о выделении 5 млрд тенге из резерва Правительства на поддержку деятельности ТОО «МАЭК» в Мангистауской области.

МАЭК является крупнейшим энергокомплексом Мангистауской области, обеспечивающим электро- и теплоэнергией, а также питьевой, горячей и технической водой населенные пункты и предприятия региона, включая город Актау.