Ужесточить контроль за иностранным финансированием предложили в Казахстане

Депутат выразил тревогу в связи с данными реестра Комитета госдоходов о получателях иностранного финансирования за первое полугодие 2025 года.

Согласно документу, 186 физических и юридических лиц, включая общественных активистов, правозащитные организации, медиаструктуры и дочерние представительства иностранных НПО, регулярно получают денежные средства из-за рубежа.

Фото: Мажилис

— Сколько они конкретно получают, никто не знает, по оценкам некоторых СМИ это огромные деньги, порядка 60 миллионов долларов в год. И оценка, скорее всего, верная. Известно, что только USAID за 10 лет перечислил более 150 миллионов долларов грантов в нашу страну. Куда и на что идут эти деньги? Как так получилось, что в нашей стране, некие лица получают такие огромные суммы и при этом никто не контролируют куда они эти деньги вкладывают? Неужели душа не болит у вас за нашу Родину? — высказался Магеррамов.

По его словам, реестр выполняет лишь функцию констатации факта получения средств. Он не раскрывает:

Конкретные источники финансирования (иностранных доноров). Полученные суммы в принципе, и в разбивке по получателям и проектам. Цели и задачи, на которые выделены указанные средства. Механизмы контроля за целевым расходованием и налоговую отчетность.

Депутат заявил, что это создает «серую зону», в которой средства могут распределяться скрыто и использоваться для идеологического или деструктивного влияния на общество.

В связи с чем, фракция НПК требует: