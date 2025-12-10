РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:15, 10 Декабрь 2025 | GMT +5

    Ужесточить контроль за иностранным финансированием предложили в Казахстане

    Мажилисмен Магеррам Магеррамов в своем депутатском запросе предложил ужесточить ответственность за сокрытие или искажение данных об иностранном финансировании, передает корреспондент агентства Kazinform.

    инвестиция
    Фото: Бюро нацстатистики РК

    Депутат выразил тревогу в связи с данными реестра Комитета госдоходов о получателях иностранного финансирования за первое полугодие 2025 года.

    Согласно документу, 186 физических и юридических лиц, включая общественных активистов, правозащитные организации, медиаструктуры и дочерние представительства иностранных НПО, регулярно получают денежные средства из-за рубежа.

    Магеррам Магеррамов
    Фото: Мажилис

    — Сколько они конкретно получают, никто не знает, по оценкам некоторых СМИ это огромные деньги, порядка 60 миллионов долларов в год. И оценка, скорее всего, верная. Известно, что только USAID за 10 лет перечислил более 150 миллионов долларов грантов в нашу страну. Куда и на что идут эти деньги? Как так получилось, что в нашей стране, некие лица получают такие огромные суммы и при этом никто не контролируют куда они эти деньги вкладывают? Неужели душа не болит у вас за нашу Родину? — высказался Магеррамов.

    По его словам, реестр выполняет лишь функцию констатации факта получения средств. Он не раскрывает:

    1. Конкретные источники финансирования (иностранных доноров).
    2. Полученные суммы в принципе, и в разбивке по получателям и проектам.
    3. Цели и задачи, на которые выделены указанные средства.
    4. Механизмы контроля за целевым расходованием и налоговую отчетность.

    Депутат заявил, что это создает «серую зону», в которой средства могут распределяться скрыто и использоваться для идеологического или деструктивного влияния на общество.

    В связи с чем, фракция НПК требует:

    • В кратчайшие сроки разработать необходимые изменения в законодательство РК, направленные на кардинальное расширение перечня информации, подлежащей обязательному раскрытию в реестре иностранного финансирования;
    • Ужесточить ответственность за сокрытие или предоставление заведомо ложной информации о полученном иностранном финансировании и его использовании.
    Теги:
    Финансы Закон и право Депутаты Экономика Мажилис
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
    Сейчас читают