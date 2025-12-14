РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:33, 14 Декабрь 2025 | GMT +5

    Движение транспорта возобновили на трассах в трех областях Казахстана

    Об открытии движения на трассах в Восточно-Казахстанской области и области Абай, сообщили в нацкомпании «КазАвтоЖол», передает агентство Kazinform.

    сопровождение скопившегося транспорта на трассах
    Фото: МВД

    14 декабря 2025 года в 10:00 на следующих автодорогах республиканского значения будет открыто движение для всех видов автотранспорта:

    Область Абай:

    «Алматы — Талдыкорган — Усть-Каменогорск — Шемонаиха — гр. РФ (п/п Убе) (с обходом Сарканд, Аягоз и подъездом к перевалу Мукры)» на участке 971-1013 км (с.Калбатау — до границы ВКО)

    Восточно- Казахстанская область:

    а/д «Алматы-Талдыкорган-Усть-Каменогорск-Шемонаиха-гр.РФ» на участке 1013-1062км (гр.Абайской обл. — пост Рубеж.)

    Карагандинская область:

    — на автомобильной дороге «Астана-Караганда-Алматы» км. 248-359, (уч. п.Атамекен — п.Аксу-Аюлы);
     — на автомобильной дороге «Астана-Караганда-Алматы» км. 357-592, (уч. п.Аксу-Аюлы — г. Балхаш);
     — на автомобильной дороге «Астана-Караганда-Алматы» км. 592-738, (уч. г. Балхаш — п.Сарышаган);

    Ранее сообщалось, какие трассы закрыты 14 декабря. 

    Теги:
    Дороги КазАвтоЖол Регионы Казахстана Трассы Водители
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор
    Сейчас читают