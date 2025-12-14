Движение транспорта возобновили на трассах в трех областях Казахстана

14 декабря 2025 года в 10:00 на следующих автодорогах республиканского значения будет открыто движение для всех видов автотранспорта:

Область Абай:

«Алматы — Талдыкорган — Усть-Каменогорск — Шемонаиха — гр. РФ (п/п Убе) (с обходом Сарканд, Аягоз и подъездом к перевалу Мукры)» на участке 971-1013 км (с.Калбатау — до границы ВКО)

Восточно- Казахстанская область:

а/д «Алматы-Талдыкорган-Усть-Каменогорск-Шемонаиха-гр.РФ» на участке 1013-1062км (гр.Абайской обл. — пост Рубеж.)

Карагандинская область:

— на автомобильной дороге «Астана-Караганда-Алматы» км. 248-359, (уч. п.Атамекен — п.Аксу-Аюлы);

— на автомобильной дороге «Астана-Караганда-Алматы» км. 357-592, (уч. п.Аксу-Аюлы — г. Балхаш);

— на автомобильной дороге «Астана-Караганда-Алматы» км. 592-738, (уч. г. Балхаш — п.Сарышаган);

