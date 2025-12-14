Какие трассы в Казахстане закрыты и открыты 14 декабря

По данным нацкомпании, 14 декабря 2025 года в 08:00 в связи со стабилизацией погодных условий на следующих автодорогах республиканского значения будет открыто движение для всех видов автотранспорта:

Восточно-Казахстанская область:

— на автомобильной дороге «Усть-Каменогорск-Риддер-граница РФ» км. 15-105 (поселок Белоусовка — город Риддер);

— на автомобильной дороге «Усть-Каменогорск-Семей» км 10-103 (село Герасимовка — граница области Абай);

— на автомобильной дороге «Алматы-Талдыкорган-Усть-Каменогорск-Шемонаиха-граница РФ» км. 1104-1191 (поворот на село Глубокое — город Шемонаиха);

— на участке автодороги республиканского значения «Усть-Каменогорск — Алтай — Улкен Нарын — Катон-Карагай — Рахмановские ключи» км. 6-166, (село Ушановское — город Алтай).

Область Абай:

— на автомобильной дороге «Караганда-Аягоз-Тарбагатай-Богас» км. 900-941, (село Сатпаева — село Богас);

— на автомобильной дороге «Усть-Каменогорск-Семей» км 103-198, (граница ВКО — город Семей);

— на автомобильной дороге «Семей-Кайнар» км 8-284, участок город Семей-село Кайнар;

— на автодороге «Граница КНР-Майкапшагай-с обходом Зайсан-Калбатау-Семей-Павлодар-граница РФ» км. 756-910, (уч.г.Семей-с.Калбатау);

— на автомобильной дороге «Граница КНР-Майкапшагай-с обходом Зайсан-Калбатау-Семей-Павлодар-граница РФ (п/п Урлютобе)» км. 915-1002-1087(город Семей — село Калбатау — село Кокпекти — село Богас).

Западно-Казахстанская область:

— на автомобильной дороге «Актобе-Уральск-гр.РФ» км. 394-526 (поселок Жымпиты — граница Актюбинской области);

Актюбинская область:

— на автомобильной дороге «Актобе-Уральск-граница РФ» км. 526-610 (граница ЗКО — поселок Кобда);

Ограничение движения

В связи с ухудшением погодных условий на следующих дорогах введено частичные ограничения движения.

Актюбинская область:

— введено ограничение движения для грузового и общественного вида автотранспорта на автодороге «Актобе-Кандыагаш-Доссор-Атырау-граница РФ (п/п Курмангазы)» км. 104–181, участок город Кандыагаш — поселок Шубаркудук;

— введено ограничение движения для грузового и общественного вида автотранспорта на а/д «граница РФ-Мартук-Актобе-Карабутак-Кызылорда-Шымкент-Тараз-Кордай-Алматы-Хоргос-граница КНР» км. 776-965, уч. АЗС «ЭКОойл» — поселок Карабутак;

— введено ограничение движения для грузового и общественного вида автотранспорта на автодороге «Актобе-Кандыагаш-Доссор-Атырау-граница РФ» км. 181-254, участок поселок Шубаркудук — поселок Карауылкельды.

Атырауская область:

— введено ограничение движения для грузового и общественного вида автотранспорта на автодороге «Актобе-Атырау-Астрахань» км. 254-337, участок поселок Карауылкельды — Атырауской области;

— в связи с ухудшением погодных условий, введено ограничение движения для грузового и общественного вида автотранспорта на автодороге «Актобе-Кандыагаш-Доссор-Атырау-граница РФ» км. 337-517, уч. поселок Доссор — село Сагиз.

Закрыты для всех видов транспорта

В связи с ухудшением погодных условий на следующих дорогах введено ограничение движения для всех видов автотранспорта:

Атырауская область:

14 декабря 2025 года в 08:20 в связи с ухудшением погодных условий вводится ограничение движения для всех видов автотранспорта на участке автодороги а/д «Атырау-Уральск» км. 14-189 (участок село Алмалы — Индер).

Ориентировочное время открытия дороги — 15 декабря 2025 года в 00:00.

— на автодороге «Доссор-Кульсары-Бейнеу-Сай-Утес-Шетпе-Жетыбай-Актау» км. 3-210, уч. поселок Доссор — граница Мангистауской области.

Мангистауская область:

— на автодороге «Доссор-Кульсары-Бейнеу-Сай-Утес-Шетпе-Жетыбай-Актау» км. 210-332, уч. граница Атырауской области — село Бейнеу.

Алматинская область:

— на автодороге «Астана-Караганды-Алматы» км. 2214-2295, уч граница Жамбылской области — село Каншенгель.

Жамбылская область:

— на автодороге «Астана-Караганды-Алматы» км. 2005-2152, участок граница Карагандинской области — село Бурылбайтал. Движение ограничено по направлению в Карагандинскую область;

— на автодороге «Астана-Караганды-Алматы» км. 2214-2252, участок село Бурылбайтал — граница Алматинской области.

Область Абай:

— на автодороге «Алматы-Талдыкорган-Усть-Каменогорск-Шемонаиха-гр.РФ» км. 1013-1062 уч. граница области Абай — пост Рубеж.

— на автодороге «Гр.КНР-Майкапшагай-с обходом Зайсан-Калбатау-Семей-Павлодар-гр.РФ» км. 756-910 уч. г. Семей-с.Калбатау.

Западно-Казахстанская область:

— на автодороге «Казталовка-Жанибек гр. РФ» км 0-158 уч. поселок Казталовка — поселок Жанибек.

— на автодороге «Онеге-Бисен-Сайхин» км 1-103, уч. поселок Онге — поселок Сайхин.

— на автодороге «Уральск-Таскала-гр.РФ» км 4-104, уч. г. Уральск-гр.РФ;

— на участке автодороги а/д «Актобе-Атырау-гр.РФ» км. 189-375 (уч. п.Чапаево-Атырауская обл.).

Кызылординская область:

— на автомобильной дороге «Граница РФ — Мартук — Актобе — Карабутак — Кызылорда — Шымкент — Тараз — Кордай — Алматы — Хоргос — граница КНР» км. 1240-1806 (граница Актюбинской области — г. Кызылорда).

Актюбинская область:

— на автомобильной дороге «Граница РФ — Мартук — Актобе — Карабутак — Кызылорда — Шымкент — Тараз — Кордай — Алматы — Хоргос — граница КНР» км. 1153-1240 (п. Иргиз — граница Кызылординской области);

— на автодороге «Актобе-Уральск-граница РФ» км. 526-610, уч. граница ЗКО-п.Кобда;

— на автодороге «Актобе-Атырау-Астрахань» км. 254-337, уч. п.Карауылкельд — граница Атырауской области.

Карагандинская область

— на автодороге«Астана-Караганды-Алматы» км. 248-359 уч. с. Атамекен-п.Аксу-Аюлы.

Отметим, в 16 областях Казахстана и в Астане объявили штормовое предупреждение на воскресенье, 14 декабря.



