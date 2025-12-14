Метель и гололед: штормовая погода ожидается в 16 регионах Казахстана и Астане

14 декабря ночью в горных районах Туркестанской области ожидаются временами сильные осадки (дождь снег), в конце дня сильный дождь. Ночью и утром на севере, западе, юге, в горных районах области туман. Ветер юго-западный ночью в горных районах области 15-20 м/с, днем 15-20, на севере, западе, в горных районах области порывы 23-28 м/с. В Шымкенте ночью ожидается туман. Ветер юго-западный днем порывы 15-20 м/с. В Туркестане ночью ожидается туман. Ветер юго-западный днем 15-20, порывы 23 м/с.

В Петропавловске днем ожидаются снег, метель. Ветер южный, юго-восточный днем 15-20 м/с.

В Астане ожидается гололед.

В Атырау ожидаются снег, гололед, метель. Ветер западный, северо-западный 15-20, порывы 23-28 м/с.

Ночью и утром на севере, в горных районах Алматинской области ожидается гололед. На севере, юге, в горных районах области туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный на востоке области порывы 15-20 м/с. В Алматы ночью и утром ожидается туман. В Конаеве временами ожидается туман.

В Мангистауской области ожидаются ночью снег, гололед, на севере, востоке области сильный снег, днем осадки (дождь, снег), гололед. На западе, севере, востоке области низовая метель. Ветер северо-западный 15-20, порывы 23-28 м/с, на западе, севере, востоке области временами 30 м/с и более. В Актау ожидаются временами снег, низовая метель, гололед. Ветер северо-западный 15-20, порывы 23-28, временами 30 м/с и более.

Ночью на западе, севере, юге Акмолинской области ожидается гололед. В Кокшетау днем ожидается гололед.

В Жезказгане днем ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, метель. Ветер южный, юго-восточный утром и днем порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке, юге Карагандинской области ожидается туман. В Караганде на дорогах ожидается гололедица. Временами туман.

В Актобе ожидаются снег, метель, гололед. Ветер юго-западный 15-20 м/с.

Ночью на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются снег, метель, гололед. Днем на севере, юге, в центре области ожидаются осадки (дождь, снег), метель, гололед. На юге области ожидается туман. Ветер восточный, юго-восточный на севере, востоке, в центре области 15-20, ночью порывы 25 м/с. В Усть-Каменогорске ночью и утром ожидаются снег, метель, гололед. Ветер юго-восточный ночью порывы 15-20 м/с.

В Уральске ожидаются снег, метель, гололед. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 15-20, порывы 23-28 м/с.

Ночью на севере, востоке, в центре области Абай ожидаются снег, метель, гололед. Днем на западе, юге, в центре области ожидаются осадки (дождь, снег), метель, гололед. На юге области ожидается туман. Ветер юго-восточный, южный на западе, севере, в центре области 15-20, ночью порывы 23-28 м/с. В Семее ночью и утром ожидаются снег, метель, гололед. Ветер юго-восточный, южный ночью порывы 15-20 м/с.

На западе, севере, в горных районах области Жетысу ожидаются гололед, туман. Ветер восточный, в районе Алакольских озер порывы 15-20 м/с.

Ночью в горных районах Жамбылской области ожидаются снег, временами сильный снег, низовая метель. В горных районах области гололед. На юге, в горных районах области туман. Ветер юго-западный ночью в горных районах, днем на юго-западе, в горных районах области 15-20 м/с, порывы 23 м/с. В Таразе временами ожидаются туман, ночью гололед.

В Костанайской области ожидается гололед. В Костанае ожидаются снег, метель. Ветер юго-западный 15-20, порывы 23-28 м/с.

В Кызылординской области ожидаются осадки (дождь, снег), гололед. На севере области ожидается туман, метель. Ветер южный с переходом на западный ночью на севере области 15-20 м/с, днем 15-20, на севере области 25 м/с. В Кызылорде утром и днем ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, метель. Временами туман. Ветер южный с переходом на западный днем 15-20 м/с.

Ранее сообщалось, что ряд трасс закрыли в ВКО из-за метели и гололеда.