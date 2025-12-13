РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:33, 13 Декабрь 2025 | GMT +5

    Ряд трасс закрыли в ВКО из-за метели и гололеда

    В Восточном Казахстане из-за ухудшения погодных условий ограничено и полностью закрыто движение на ряде автомобильных дорог, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Движение из-за непогоды ограничили еще на трех трассах в Казахстане
    Фото: Pexels

    По состоянию на 16:00 закрыто движение для всех видов автотранспорта на трех автодорогах республиканского и одной областного значения. Так, по данным ВКО филиала ТОО «Кажсервис» с 12 декабря с 17:00 перекрыт участок трассы «Алматы — Талдыкорган — Усть-Каменогорск — Шемонаиха — граница РФ» на 1013–1062 км — от границы области Абай до поворота на поселок Касыма Кайсенова.

    С 13 декабря с 15:00 движение закрыли на этой же трассе на участке 1104–1191 км — от поворота на село Глубокое до Шемонаихи. С 16:00 13 декабря ограничено движение на дороге «Усть-Каменогорск — Алтай — Улкен-Нарын — Катон-Карагай — Рахмановские ключи» на участке 6–166 км — от села Ушановское до города Алтай.

    Кроме того, с 9:00 13 декабря закрыта областная дорога «Усть-Каменогорск — Семей» на участке 10–103 км — от выезда из Шемонаихи до границы Восточно-Казахстанской и Абайской областей.

    Также введены ограничения для грузового транспорта с прицепами и полуприцепами, а также пассажирских автобусов. С 12:00 13 декабря такие меры действуют на республиканской трассе «Усть-Каменогорск — Семей» на участке 10–103 км — от села Герасимовка до границы области Абай. В это же время ограничено движение на областной дороге «Шемонаиха — Секисовка» на участке 0–56 км.

    Как сообщили в ТОО «ОблШығысЖол», с 16:00 13 декабря в связи с метелью, отсутствием видимости, снегом и гололёдом закрыто движение для всех видов автотранспорта на автодороге областного значения «Усть-Каменогорск — Горная Ульбинка — Северное» на участке 38–60 км — от базы отдыха «Алтайские Альпы» до села Северное.

    Водителей просят учитывать погодные условия и воздержаться от поездок по закрытым участкам дорог.

    Ранее мы рассказывали, что движение транспорта возобновили на трассах в трех областях Казахстана.

    Теги:
    Дороги ВКО Непогода
    Нелли Нигматуллина
    Нелли Нигматуллина
    Автор
    Сейчас читают