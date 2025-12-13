Ряд трасс закрыли в ВКО из-за метели и гололеда

По состоянию на 16:00 закрыто движение для всех видов автотранспорта на трех автодорогах республиканского и одной областного значения. Так, по данным ВКО филиала ТОО «Кажсервис» с 12 декабря с 17:00 перекрыт участок трассы «Алматы — Талдыкорган — Усть-Каменогорск — Шемонаиха — граница РФ» на 1013–1062 км — от границы области Абай до поворота на поселок Касыма Кайсенова.

С 13 декабря с 15:00 движение закрыли на этой же трассе на участке 1104–1191 км — от поворота на село Глубокое до Шемонаихи. С 16:00 13 декабря ограничено движение на дороге «Усть-Каменогорск — Алтай — Улкен-Нарын — Катон-Карагай — Рахмановские ключи» на участке 6–166 км — от села Ушановское до города Алтай.

Кроме того, с 9:00 13 декабря закрыта областная дорога «Усть-Каменогорск — Семей» на участке 10–103 км — от выезда из Шемонаихи до границы Восточно-Казахстанской и Абайской областей.

Также введены ограничения для грузового транспорта с прицепами и полуприцепами, а также пассажирских автобусов. С 12:00 13 декабря такие меры действуют на республиканской трассе «Усть-Каменогорск — Семей» на участке 10–103 км — от села Герасимовка до границы области Абай. В это же время ограничено движение на областной дороге «Шемонаиха — Секисовка» на участке 0–56 км.

Как сообщили в ТОО «ОблШығысЖол», с 16:00 13 декабря в связи с метелью, отсутствием видимости, снегом и гололёдом закрыто движение для всех видов автотранспорта на автодороге областного значения «Усть-Каменогорск — Горная Ульбинка — Северное» на участке 38–60 км — от базы отдыха «Алтайские Альпы» до села Северное.

Водителей просят учитывать погодные условия и воздержаться от поездок по закрытым участкам дорог.

Ранее мы рассказывали, что движение транспорта возобновили на трассах в трех областях Казахстана.