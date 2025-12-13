Движение транспорта возобновили на трассах в трех областях Казахстана

13 декабря 2025 года в 09:30 на следующих автодорогах республиканского значения открыто движение для всех видов автотранспорта:

Карагандинская область:

«Кызылорда - Жезказган - Караганды - Шидерты» км 788-906 (уч.гр.области Улытау - п.Топар).





«Кызылорда - Жезказган - Караганды - Шидерты» км. 1067-1135, (уч. п.Молодежный - гр.Павлодарской обл.)





Область Улытау:

«Кызылорда-Жезказган-Караганда-Шидерты» км. 751-788 (уч. п.Жанаарка-гр.Карагандинской обл.)





Павлодарская область

«Кызылорда - Жезказган - Караганды - Шидерты» км. 1135-1206, (уч. гр.Карагандинской обл. - п. Шидерты).

Отметим, в 16 областях Казахстана и в Астане объявили штормовое предупреждение на субботу, 13 декабря.