РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:27, 13 Декабрь 2025 | GMT +5

    Движение транспорта возобновили на трассах в трех областях Казахстана

    Об открытии движения на трассах в Карагандинской, Павлодарской областях и области Улытау, сообщили в нацкомпании «КазАвтоЖол», передает агентство Kazinform.

    р
    Фото: департамент полиции Жамбылской области

    13 декабря 2025 года в 09:30 на следующих автодорогах республиканского значения открыто движение для всех видов автотранспорта:

    Карагандинская область:

    • «Кызылорда - Жезказган - Караганды - Шидерты» км 788-906 (уч.гр.области Улытау - п.Топар).

    • «Кызылорда - Жезказган - Караганды - Шидерты» км. 1067-1135, (уч. п.Молодежный - гр.Павлодарской обл.)

    Область Улытау:

    • «Кызылорда-Жезказган-Караганда-Шидерты» км. 751-788 (уч. п.Жанаарка-гр.Карагандинской обл.)

    Павлодарская область

    • «Кызылорда - Жезказган - Караганды - Шидерты» км. 1135-1206, (уч. гр.Карагандинской обл. - п. Шидерты).

    Отметим, в 16 областях Казахстана и в Астане объявили штормовое предупреждение на субботу, 13 декабря.

    Теги:
    Дороги КазАвтоЖол
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор
    Сейчас читают