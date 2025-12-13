11:27, 13 Декабрь 2025 | GMT +5
Движение транспорта возобновили на трассах в трех областях Казахстана
Об открытии движения на трассах в Карагандинской, Павлодарской областях и области Улытау, сообщили в нацкомпании «КазАвтоЖол», передает агентство Kazinform.
13 декабря 2025 года в 09:30 на следующих автодорогах республиканского значения открыто движение для всех видов автотранспорта:
Карагандинская область:
- «Кызылорда - Жезказган - Караганды - Шидерты» км 788-906 (уч.гр.области Улытау - п.Топар).
- «Кызылорда - Жезказган - Караганды - Шидерты» км. 1067-1135, (уч. п.Молодежный - гр.Павлодарской обл.)
Область Улытау:
- «Кызылорда-Жезказган-Караганда-Шидерты» км. 751-788 (уч. п.Жанаарка-гр.Карагандинской обл.)
Павлодарская область
- «Кызылорда - Жезказган - Караганды - Шидерты» км. 1135-1206, (уч. гр.Карагандинской обл. - п. Шидерты).
Отметим, в 16 областях Казахстана и в Астане объявили штормовое предупреждение на субботу, 13 декабря.