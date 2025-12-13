Метель и гололед: штормовая погода ожидается в Астане и 16 регионах

В Астане ожидаются временами снег, низовая метель.

Ночью на западе, севере, в центре области Абай ожидаются снег, метель. Днем ожидаются осадки (дождь, снег), метель, гололед. Ветер юго-восточный, южный на севере, юге, в центре области 15-20, порывы 23-28 м/с.

В Акмолинской области ожидаются снег, метель. Ветер юго-западный на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

Ночью на западе, севере, востоке Актюбинской области ожидаются снег, метель, днем осадки (дождь, снег), метель, гололед. Ветер южный, юго-западный на западе, севере области порывы 15-20 м/с.

Ночью на севере, юге, в горных районах Алматинской области ожидается гололед. Ветер юго-восточный на юге, в горных районах области порывы 15-20 м/с.

В Атырауской области ожидаются осадки (снег, дождь), днем на западе, севере области сильные осадки (снег, дождь). Гололед, днем низовая метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный ночью на западе, юге области 15-20, днем 15-20, на западе, севере, юге области порывы 23-28 м/с.

Днем на западе, севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются снег, метель, гололед. Ветер юго-восточный на севере, востоке, в центре области 15-20, порывы 25 м/с.

Ночью в горных районах Жамбылской области ожидаются снег, низовая метель. Временами ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с.

Ночью и утром в горных районах области Жетысу ожидаются гололед, туман. Ветер восточный на востоке области порывы 15-20 м/с. В районе Алакольских озер ожидается ветер восточный порывы 23-28, ночью временами 30 м/с и более.

В Западно-Казахстанской области ожидаются ночью снег, гололед, метель, днем осадки, гололед, метель, на западе, севере области сильные осадки (дождь, снег). На западе, севере, востоке области туман. Ветер северо-западный днем на западе, севере, юге области 15-20, временами порывы 23-28 м/с.

В Карагандинской области ожидаются снег, метель, гололед. Ветер юго-западный утром и днем на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

Ночью на юге Костанайской области ожидаются снег, низовая метель, днем на севере, западе области небольшой снег, низовая метель. На западе, востоке области туман.

Ночью и утром на севере, в центре Кызылординской области ожидается гололед. На юге, в центре области туман.

Ночью на западе, юге Павлодарской области ожидаются снег, низовая метель, днем на западе, севере, юге области ожидается снег, низовая метель. Ветер юго-западный, днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с.

На юге, востоке Северо-Казахстанской области ожидаются снег, низовая метель. Ветер юго-западный днем на юге, востоке области порывы 15-20 м/с.

На западе, юге, в горных районах Туркестанской области ожидается туман. Ветер юго-западный на севере, в горных районах области 15- 20 м/с.

В области Улытау ожидаются снег, низовая метель, гололед.

