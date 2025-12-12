Ряд республиканских трасс закрыли из-за непогоды в Казахстане

С 17:00 12 декабря движение закрыто в области Абай сразу на нескольких направлениях. Ограничения введены на участках автодорог:

«Алматы — Талдыкорган — Усть-Каменогорск — Шемонаиха — граница РФ», км 971–1013 — от села Калбатау до границы Восточно-Казахстанской области,

«Граница КНР — Майкапшагай — с обходом Зайсана — Калбатау — Семей — Павлодар — граница РФ», км 1004–1087 — от села Кокпекты до села Богас,

«Караганда — Аягоз — Тарбагатай — Богас», км 900–941 — от села Сатпаева до села Богас.

Также с 17:00, по данным ВКО филиала ТОО «Кажсервис», введено ограничение движения и в Восточно-Казахстанской области — на участке автодороги «Алматы — Талдыкорган — Усть-Каменогорск — Шемонаиха — граница РФ» км 1013–1062 — от границы области Абай до поста «Рубеж». И закрыто движение на участке автодороги республиканского значения «Алматы—Талдыкорган-Усть-Каменогорск — Шемонаиха — граница РФ», км 1013-1062, от границы области Абай до поворота с. Алмасай, для всех видов автотранспорта.

По информации АО «НК «ҚазАвтоЖол», ориентировочное время открытия всех перечисленных участков — 13 декабря в 07:00.

Ранее в области Жетысу дорожные службы провели экстренную спасательную операцию на автодороге «Сарыозек — Коктал». В ночное время из снежных заносов были вызволены 25 человек и 15 автомобилей, включая служебный транспорт. Людей эвакуировали в теплые помещения и обеспечили горячим питанием.

Вместе с тем, 12 декабря в 15:30 движение для всех видов автотранспорта на участке «Сарыозек — Коктал» км 0–68 (от села Сарыозек до перевала Алтынемел) было полностью восстановлено.

В нацкомпании напомнили, что ограничения движения вводятся исключительно в целях безопасности. Водителей призывают не выезжать на закрытые участки и заранее уточнять информацию о дорожной обстановке. Актуальные данные о состоянии республиканских трасс доступны круглосуточно в колл-центре 1403.

