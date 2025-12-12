Движение возобновили на трассах в трех областях Казахстана

Область Абай

12 декабря в 14:30 будет открыто движение для легковых видов автотранспорта. Ограничение для грузового и общественного транспорта продолжит действовать.

на участке автодороги республиканского значения «Алматы – Талдыкорган – Усть-Каменогорск – Шемонаиха – граница РФ» км. 615-768 (гр. области Жетысу – г. Аягоз).

Область Жетысу

В 14:30 будет открыто движение для легковых видов автотранспорта. Ограничение для грузового и общественного транспорта продолжит действовать.

на участке автодороги республиканского значения «Алматы – Талдыкорган – Усть-Каменогорск – Шемонаиха – граница РФ» км. 557-615 (г. Ушарал – гр. обл. Абай).

Мангистауская область

В 15:00 будет открыто движение для всех видов автотранспорта:

на участке автодороги «Доссор – Кульсары – Бейнеу – Сай-Утес – Шетпе – Жетыбай – Актау» км. 338-642, ( уч. с.Бейнеу – с.Шетпе);

на участке автодороги «Форт-Шевченко – Таучик – Шетпе» км. 91-161, (уч. с.Таучик – с.Шетпе).

