88 застрявших в снежных заносах жителей эвакуировали в Алматинской области

Сегодня ночью на закрытых участках дорог Енбекшиказахского и Илийского районов в условиях сильной метели и ограниченной видимости спасатели МЧС провели аварийно-спасательные работы по эвакуации граждан, оказавшихся в снежных заносах.

В Енбекшиказахском районе между участками Космос — Базаркелди, Кырбалтабай — Акжал и Болек — автодорога БАК спасателями МЧС эвакуированы 45 человек, а также 20 легковых автомобилей и 1 грузовая машина.

В Илийском районе на трассе Конаев — Курты спасателями эвакуированы 43 человека из них 1 ребенок и 20 легковых автомобилей, застрявших в снежном заносе.

— Все граждане доставлены в безопасные места, — сообщили в ведомстве.

Напомним, сегодня в 16 областях Казахстана и в Астане объявили штормовое предупреждение.