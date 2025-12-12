РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    07:30, 12 Декабрь 2025 | GMT +5

    88 застрявших в снежных заносах жителей эвакуировали в Алматинской области

    Ночная метель парализовала дороги Алматинской области — спасателям удалось вывести из снежного плена 88 человек и десятки автомобилей, передает агентство Kazinform со ссылкой на МЧС РК.

    Фото: МЧС РК

    Сегодня ночью на закрытых участках дорог Енбекшиказахского и Илийского районов в условиях сильной метели и ограниченной видимости спасатели МЧС провели аварийно-спасательные работы по эвакуации граждан, оказавшихся в снежных заносах.

    В Енбекшиказахском районе между участками Космос — Базаркелди, Кырбалтабай — Акжал и Болек — автодорога БАК спасателями МЧС эвакуированы 45 человек, а также 20 легковых автомобилей и 1 грузовая машина.

    В Илийском районе на трассе Конаев — Курты спасателями эвакуированы 43 человека из них 1 ребенок и 20 легковых автомобилей, застрявших в снежном заносе.

    — Все граждане доставлены в безопасные места, — сообщили в ведомстве.

    Напомним, сегодня в 16 областях Казахстана и в Астане объявили штормовое предупреждение.

    Теги:
    Дороги МЧС Регионы Транспорт Алматинская область Непогода Спасатели
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
