Штормовое предупреждение объявили почти по всему Казахстану

12 декабря утром и днем на западе, юге, востоке в Акмолинской области ожидается снег, метель. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный на западе, севере области порывы 15-20 м/с.

В Астане днем ожидается снег, низовая метель.

В Карагандинской области ожидаются метель, гололед. Ветер юго-восточный днем на западе, востоке области порывы 15-20, на востоке области временами 23 м/с.

Днем на западе, севере, юге Атырауской области ожидается гололед.

Ночью на западе, севере, в центре области Улытау ожидаются метель, гололед, днем на востоке области низовая метель, гололед. Ветер юго-восточный на западе, севере, востоке области порывы 15-20, ночью на севере области временами 23 м/с.

В районе Алакольских озер области Жетысу ожидается ветер северо-западный порывы 23-28, временами 30 м/с и более. Ночью и утром в горных районах области ожидаются гололед, туман. Ветер северо-восточный на востоке области порывы 15-20 м/с.

Ночью на юге, востоке Актюбинской области ожидается гололед.

В Северо-Казахстанской области ожидается ветер юго-западный ночью на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с.

На юге Костанайской области ожидаются снег, низовая метель, гололед. На востоке, юге области туман.

Ночью на севере, днем на юге Кызылординской области ожидается гололед. На юге, в центре области туман.

Ночью на юге, в горных районах области Алматинской области ожидается юго-восточный ветер порывы 15-20 м/с.

Днем на юге, западе, в центре области Абай ожидается низовая метель. Ветер юго-восточный днем на юге, западе, в центре области 15-20, порывы 23-28 м/с.

В горных районах Туркестанской области ожидается гололед. На западе, юге, в горных районах области туман. Ветер юго-западный на севере, в горных районах области 15-20 м/с.

Ночью и утром на западе, севере Павлодарской области ожидается туман. Ветер юго-восточный днем на юге, востоке области порывы 15-20 м/с

На западе, севере, юге Западно-Казахстанской области ожидаются туман, гололед.

На западе, северо-востоке, в центре Мангистауской области ожидаются туман, гололед.

Ночью в горных районах Жамбылской области ожидаются снег, низовая метель. Временами ожидаются гололед, туман. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с, ночью порывы 23-28 м/с.