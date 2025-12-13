Взрыв в придорожном кафе в Карагандинской области: два человека погибли
В Карагандинской области трагедия унесла две жизни и привела к госпитализации одиннадцати человек — экстренные службы продолжают работу на месте происшествия, передает корреспондент агентства Kazinform.
Причиной ЧП, по предварительным данным, стали грубые нарушения при эксплуатации газового оборудования.
Пожар полностью ликвидирован на площади 300 квадратных метров. В одноэтажном здании предварительно произошел взрыв бытового газового баллона, после чего обрушились перекрытия на площади около 200 квадратных метров. В настоящее время продолжается разбор завалов.
По уточненной информации, в результате происшествия погибли два человека. Одиннадцать пострадавших были доставлены в районную больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь.
Предварительной причиной взрыва названы нарушения требований безопасной эксплуатации систем газоснабжения, в том числе бытовых газовых баллонов. Спасатели проводят обследование поврежденных конструкций и принимают меры для предотвращения повторного возгорания.
Напомним, 12 декабря в Шетском районе Карагандинской области, на станции Мойынты, в одном из придорожных кафе произошел взрыв газового баллона, после чего здание мгновенно охватил пожар.