    10:26, 13 Декабрь 2025 | GMT +5

    Взрыв в придорожном кафе в Карагандинской области: два человека погибли

    В Карагандинской области трагедия унесла две жизни и привела к госпитализации одиннадцати человек — экстренные службы продолжают работу на месте происшествия, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Взрыв в придорожном кафе: два человека погибли
    Фото: : ДЧС Карагандинской области

    Причиной ЧП, по предварительным данным, стали грубые нарушения при эксплуатации газового оборудования.

    Пожар полностью ликвидирован на площади 300 квадратных метров. В одноэтажном здании предварительно произошел взрыв бытового газового баллона, после чего обрушились перекрытия на площади около 200 квадратных метров. В настоящее время продолжается разбор завалов.

    По уточненной информации, в результате происшествия погибли два человека. Одиннадцать пострадавших были доставлены в районную больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь.

    Предварительной причиной взрыва названы нарушения требований безопасной эксплуатации систем газоснабжения, в том числе бытовых газовых баллонов. Спасатели проводят обследование поврежденных конструкций и принимают меры для предотвращения повторного возгорания.

    Напомним, 12 декабря в Шетском районе Карагандинской области, на станции Мойынты, в одном из придорожных кафе произошел взрыв газового баллона, после чего здание мгновенно охватил пожар. 

    ДЧС Пожар Карагандинская область
    Айзада Агильбаева
    Айзада Агильбаева
    Автор
