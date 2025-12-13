Взрыв в придорожном кафе в Карагандинской области: два человека погибли

Причиной ЧП, по предварительным данным, стали грубые нарушения при эксплуатации газового оборудования.

Пожар полностью ликвидирован на площади 300 квадратных метров. В одноэтажном здании предварительно произошел взрыв бытового газового баллона, после чего обрушились перекрытия на площади около 200 квадратных метров. В настоящее время продолжается разбор завалов.

По уточненной информации, в результате происшествия погибли два человека. Одиннадцать пострадавших были доставлены в районную больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь.

Предварительной причиной взрыва названы нарушения требований безопасной эксплуатации систем газоснабжения, в том числе бытовых газовых баллонов. Спасатели проводят обследование поврежденных конструкций и принимают меры для предотвращения повторного возгорания.

Напомним, 12 декабря в Шетском районе Карагандинской области, на станции Мойынты, в одном из придорожных кафе произошел взрыв газового баллона, после чего здание мгновенно охватил пожар.