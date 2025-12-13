Взрыв в придорожном кафе: в Шетском районе вспыхнул масштабный пожар
На станции Мойынты произошла чрезвычайная ситуация: взрыв газового баллона за секунды превратил небольшое кафе в охваченное пламенем здание. Пострадавших экстренно доставляют в больницу, а специалисты уже работают на месте ЧП, передает корреспондент агентства Kazinform.
В Шетском районе Карагандинской области, на станции Мойынты, в одном из придорожных кафе произошел взрыв газового баллона, после чего здание мгновенно охватил пожар. По прибытию первых пожарных подразделений зафиксировано открытое и интенсивное горение по всей площади сооружения.
Пострадавших оперативно транспортируют в ближайшую районную больницу, где для них заранее подготовили койки и необходимые медикаменты для оказания экстренной помощи.
По сообщению пресс-службы ДЧС Карагандинской области, девять человек пострадали. Причины и обстоятельства случившегося сейчас устанавливаются компетентными органами.
