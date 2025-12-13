РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:53, 12 Декабрь 2025 | GMT +5

    Взрыв в придорожном кафе: в Шетском районе вспыхнул масштабный пожар

    На станции Мойынты произошла чрезвычайная ситуация: взрыв газового баллона за секунды превратил небольшое кафе в охваченное пламенем здание. Пострадавших экстренно доставляют в больницу, а специалисты уже работают на месте ЧП, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Взрыв в придорожном кафе: в Шетском районе вспыхнул масштабный пожар
    Скриншот видео

    В Шетском районе Карагандинской области, на станции Мойынты, в одном из придорожных кафе произошел взрыв газового баллона, после чего здание мгновенно охватил пожар. По прибытию первых пожарных подразделений зафиксировано открытое и интенсивное горение по всей площади сооружения.

    Пострадавших оперативно транспортируют в ближайшую районную больницу, где для них заранее подготовили койки и необходимые медикаменты для оказания экстренной помощи.

    По сообщению пресс-службы ДЧС Карагандинской области, девять человек пострадали. Причины и обстоятельства случившегося сейчас устанавливаются компетентными органами.

    Ранее сообщалось, что 52 человека отравились угарным газом в поезде в Алматы.

    Теги:
    Пожар Газовый баллон Карагандинская область Взрыв
    Айзада Агильбаева
    Айзада Агильбаева
    Автор
    Сейчас читают