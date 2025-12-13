Взрыв в придорожном кафе: в Шетском районе вспыхнул масштабный пожар

В Шетском районе Карагандинской области, на станции Мойынты, в одном из придорожных кафе произошел взрыв газового баллона, после чего здание мгновенно охватил пожар. По прибытию первых пожарных подразделений зафиксировано открытое и интенсивное горение по всей площади сооружения.

Пострадавших оперативно транспортируют в ближайшую районную больницу, где для них заранее подготовили койки и необходимые медикаменты для оказания экстренной помощи.

По сообщению пресс-службы ДЧС Карагандинской области, девять человек пострадали. Причины и обстоятельства случившегося сейчас устанавливаются компетентными органами.

