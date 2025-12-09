Задержку вагонов на границе Казахстана и Узбекистана объяснил глава Минтранспорта

По его словам, задержки связаны с сезонной погрузкой и резким увеличением объемов транзита.

— Произошли несколько ситуаций. Есть сезонная погрузка, в этот момент идет все: уголь, ГСМ, зерно. Все это дает такую ситуацию. Но в целом, на стыке между Узбекистаном и Казахстаном, мы раньше пропускали 24 поезда, и этого хватало. Но теперь мы этот показатель повысили до 35 в этом году. Это что такое? Во-первых, изменилась география. Афганистан начал закупать продукты и товары из России и Казахстана. Ранее Узбекистан был всегда конечной точкой потребления, и вот эти 24 поездов ему хватало. Сегодня он 35 перерабатывает и не успевает, — заявил министр на брифинге в Правительстве.