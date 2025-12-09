РУ
    15:57, 09 Декабрь 2025 | GMT +5

    Задержку вагонов на границе Казахстана и Узбекистана объяснил глава Минтранспорта

    Министр транспорта Казахстана Нурлан Сауранбаев объяснил причины задержки вагонов на границе Казахстана и Узбекистана, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Нурлан Сауранбаев
    Фото: Агибай Аяпбергенов/ Kazinform

    По его словам, задержки связаны с сезонной погрузкой и резким увеличением объемов транзита.

    — Произошли несколько ситуаций. Есть сезонная погрузка, в этот момент идет все: уголь, ГСМ, зерно. Все это дает такую ситуацию. Но в целом, на стыке между Узбекистаном и Казахстаном, мы раньше пропускали 24 поезда, и этого хватало. Но теперь мы этот показатель повысили до 35 в этом году. Это что такое? Во-первых, изменилась география. Афганистан начал закупать продукты и товары из России и Казахстана. Ранее Узбекистан был всегда конечной точкой потребления, и вот эти 24 поездов ему хватало. Сегодня он 35 перерабатывает и не успевает, — заявил министр на брифинге в Правительстве. 

    Ранее Премьер-министр РК поручил наказать виновных за задержку вагонов на границе.

    Теги:
    Казахстан Ж/Д Узбекистан Минтранспорта РК Железная дорога
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор
