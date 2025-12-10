Долг достиг 20 млрд тенге — о проблемах на МАЭК высказался депутат

— У МАЭК сложности с оплатой за товарный газ, долг 20 млрд тенге, очень большой износ оборудования, требует обновления. В 2024 году для этой компании из резерва Правительства выделяли 5 млрд тенге, в этом году 5 млрд тенге. Сейчас мы рассматриваем освобождение предприятия от уплаты КПН, два года — это уже 2 млрд тенге. Почему сложилась такая финансовая ситуация на предприятии? Есть ли план оздоровления предприятия, или мы каждый год будем выделять средства из бюджета? — спросил депутат.

Вице-министр энергетики Сунгат Есимханов заявил, что основной причиной тому является сдерживание тарифов по тепловой энергии и по воде.

— Мы в последние два года занимаемся этой работой совместно с коллегами из МНЭ. Поэтому мы увеличили ремонтный фонд МАЭК с 6 млрд тенге в 2023 года до 15 млрд в 2025 году. Это более устойчивая работа предприятия, больше доходов. По обновлению: сейчас реализуется большой проект на МАЭК — строительство парогазовой установки в 160 мегаватт, которая позволит снизить себестоимость и увеличить доходную часть. Мы ожидаем ее ввод в 2027 году, в первом полугодии. Поэтому, ежегодного выделения средств не предусматривается, — ответил вице-министр.

Ранее сообщалось, что МАЭК освободят от налогов на сумму господдержки.